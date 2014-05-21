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Все страны-участницы ЕврАзЭС будут иметь равный доступ при государственных закупках

21 мая 2014 07:51
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Новости Беларуси. Совет руководителей торгово-промышленных палат стран СНГ собрался в Минске. Эксперты обсудили новые направления взаимодействия, расширение зоны свободной торговли, а также роль торговых палат в промышленной кооперации. В частности, стороны объявили, что все субъекты хозяйствования стран-участниц Евразийского экономического союза будут иметь равный доступ при государственных закупках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Катырин, президент торгово-промышленной палаты Российской Федерации:
Нам, конечно, хотелось иметь более совершенный таможенный кодекс, нам хотелось, конечно, отрегулировать вопросы и госзаказа, и степень локализации продукции. Между нами тут все договоренности достигнуты, мы одинаково смотрим на эти вещи, у нас одинаковый подход. Полагаю, что мы предложения будем синхронно вносить. Поэтому в этой части у нас полное согласие. Нам бы очень хотелось, чтобы на высшем уровне такое же согласие было достигнуто.

Таможенному союзу нужно усиленно работать над созданием транснациональных корпораций и привлекать для этого партнеров из таможенной тройки. Такое мнение высказал 21 мая премьер-министр Михаил Мясникович на встрече с главами торгово-промышленных палат Беларуси, России и Казахстана. По мнению главы Правительства, такие корпорации позволят сделать взаимное сотрудничество более устойчивым.

Также активно обсуждалась тема выдачи сертификатов происхождения товаров при определении претендентов на госзаказ.

Сергей Катырин, глава торгово-промышленной палаты России:
У нас есть серьезная тема, которая касается сертификатов происхождения и не только оформленние документов, что  нам бы хотелось, чтобы было утверждено на межгосударственном уровне. У нас еще есть просьба, чтобы сертификаты происхождения выдавались подобного типа выдавались при определении тех, кто будет исполнять госзаказ.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Мы хотим сделать как можно больше уровень локализации в продукте, который будет участвовать в госзаказе это позволит создать новые рабочие места, это количество налогов, которое будет оставаться в наших странах, странах Таможенного союза.

 

# Экономика # СНГ # Сергей Катрырин

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