Гендиректор БКК об отношениях с российской стороной: Если бы работали честно, прозрачно - была бы польза

Новости Беларуси. Беларуськалий увеличивает объемы поставок и расширяет географию экспорта. Сегодня предприятие поставляет свою продукцию в 70 стран мира. Среди основных рынков - Европа, Китай, Индия. И как сообщили прессе на производстве - на этом останавливаться не собираются. Одна из главных новостей - в сентябре планируют открыть химический комбинат.

Валерий Кириенко, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»:

Мы в прошлом году ввели завод по производству NPK-удобрений. Сегодня уже освоили ряд формул и успешно поставляем эту продукцию на экспорт. Вводится в эксплуатацию завод химический завод по производству на четвертом рудоуправлении. Планируем и другие проекты. Также пока в щадящем режиме продолжаем строительство Петриковского месторождения.

Прокомментировал директор БКК и отношения с российской стороной. По его словам, говорить о создании трейдерской компании с Россией пока не приходится. Она будет работать только на выгодных условиях для обеих стран, о которых говорить еще рано. При этом белорусская сторона готова работать вместе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Кириенко:

Если бы работали честно, прозрачно, тоже была бы польза. Сегодня то, что мы сделали, тоже польза. Поэтому говорить о том однозначно, что было лучше вдвоем или одному… Если бы работали честно, прозрачно, лучше было бы вдвоем. По объемам вышли на больший уровень. А вот по ценовому уровню мы чуть-чуть, я имею в виду по выручке. Потому что цена сегодня, к сожалению не та, которая была в прошлом году. Она упала на порядка 100 долларов. Она сейчас потихоньку поднимается.