Новости Беларуси. 2 млн тонн зерна. Минская область удерживает лидерство в уборочной-2015. Сегодня с внушительным вкладом в общий каравай лучших комбайнеров поздравили на уже убранном поле агрокомбината «Ждановичи».

Комбайнеры агрокомбината «Ждановичи» первыми в Беларуси намолотили по 5,5 тысяч тонн зерна. Это результат многодневного труда на хлебной ниве.

По подсчетам специалистов, на полях столичного региона почти 100 тысяч тонн «золотого запаса».

Ставят рекорды и несвижские хлеборобы и земледельцы. В истории Сновского хозяйства урожайность превзошла все рекорды: впервые достигла отметки 101,6 центнеров с гектара. Погода в 2015 году буквально дразнила аграриев. Но, как показывает практика, результаты Минской области сегодня позволяют строить амбициозные планы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Гришанов, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:

В будущем зерном кукурузы область должна получать не менее 3 млн тонн зерна. Это необходимо, в первую очередь, конечно же, для отрасли животноводства, потому что увеличивается число свиноводческих комплексов, птицефабрик. У нас в этом году почти четверть прибавки по свинине к уровню прошлого года. 17% – рост объемов производства и реализации птицы. Поэтому концентратов необходимо будет иметь в следующем году порядка 1 млн 100 тысяч – 1 млн 200 тысяч тонн для того, чтобы обеспечить животноводство и птицеводство кормами.