Как жители Минской области отнеслись к отсутствию нулей: без лишней суеты

Новости Беларуси. Деноминация без стресса. Без удивления и лишней суеты отнеслись к отсутствию нулей жители Минщины.

Долгожданный и сложный технологический процесс обошелся без очередей к банкоматам и ажиотажа возле обменников.

Купюрами с нулями смело можно будет рассчитываться до конца года. Ценники в магазинах, по-прежнему, будут указаны на новый и старый лад.

Проблем с расчетом карточками не должно возникнуть. Терминалы не работали только в ночь перехода. Что касается программного обеспечения, перенастройка оборудования займет несколько дней.

В чеках можно будет встретить суммы, как с нулями, так и без, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За время подготовки досконально изучили новые банкноты и продавцы. Изображения купюр образца 2009 года можно найти на плакатах и ​​брошюрах в магазинах, отделениях почтовой связи и банках.

Получить в виде сдачи монеты и новые купюры пока можно не во всех магазинах.

Замена банкнот в торговых объектах будет проходить постепенно. Правило распространяется и на банкоматы. На день перехода новыми купюрами загрузили около 30% устройств.