Когда могут отменить роуминг между Беларусью и Евросоюзом?

Новости Беларуси. Европарламент выступил с инициативой, которая коснется в том числе всех белорусов, которые с различными целями пересекают нашу западную границу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках «Восточного партнерства» начата подготовка проекта соглашения об отмене международного роуминга.

Предполагается поэтапное – в течение пяти лет – снижение тарифов на эту услугу на территории государств-участников инициативы, в которую кроме Беларуси входят Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, и Украина.

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