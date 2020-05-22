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Когда могут отменить роуминг между Беларусью и Евросоюзом?

22 мая 2020 15:31
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Новости Беларуси. Европарламент выступил с инициативой, которая коснется в том числе всех белорусов, которые с различными целями пересекают нашу западную границу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках «Восточного партнерства» начата подготовка проекта соглашения об отмене международного роуминга.

Предполагается поэтапное – в течение пяти лет – снижение тарифов на эту услугу на территории государств-участников инициативы, в которую кроме Беларуси входят Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, и Украина.

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Когда могут отменить роуминг между Беларусью и Евросоюзом? -1

Специалисты этих стран уже приступили к активной проработке вопроса. Если не возникнет разногласий, то документ может быть подписан уже в декабре 2020 года, а с января 2022-го вступит в законную силу.

Правда, к тому времени все это может потерять свою актуальность. Уже сейчас развитие мессенджеров и других способов интернет-общения вполне позволяет обходиться без традиционной телефонной связи.

# Беларусь-Евросоюз # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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