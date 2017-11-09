Кобяков о развитии Оршанского региона: Главное в том, что предприятия определились со своими перспективами

Новости Беларуси. 2018 станет переломным для Оршанского региона – одного из крупнейших промышленных и транспортных центров страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В будущем году здесь развернутся работы по обновлению предприятий. 9 ноября с тем, как выполняются поручения главы государства, ознакомился премьер-министр. Как отметил Андрей Кобяков, Оршанский район в ближайшие годы станет эталоном развития для других подобных регионов.

Он собирает вертолеты, которые ставят мировые рекорды. Ми-8, выпущенный в Болбасово, пару лет назад подняли на высоту наивысшей точки планеты – Эвереста. А вот самому предприятию, где трудится Андрей Журавский, взлететь также высоко пока не удается.

Андрей Журавский, слесарь-сборщик летательных аппаратов Оршанского авиаремонтного завода:

Здесь все намного четче работает, чем завод, на самом деле. Регулировки довел – она будет работать. А завод… это надо много чего усовершенствовать на нашем заводе. Непростая ситуация сложилась и на других заводах Оршанского региона. Но постепенно положение выправляется, позволяя промышленности пусть не взлететь, но уж точно расправить крылья.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Сказать, что предприятия рванули и уже перевыполняют планы и платят высокую зарплату, пока, к сожалению, рано. Но главное в том, что, в общем-то, предприятия определились со своими перспективами. Основной объем работ, связанный с модернизацией, внедрением новых технологий и приобретением оборудования, развернется уже в 2018 и частично будет завершаться в 2019 году. Сделать ближе к потребителю рынки Европейского и Таможенного союзов. Создание мультимодального логистического комплекса именно в Орше – проект жизненно важный, причем реализовать его нужно было еще вчера. На этом заострял внимание и Президент Беларуси.

Василий Дементей, директор ООО «Бремино Групп»:

Здесь присутствуют автомобильная, железная дорога и взлетно-посадочная полоса, которая может принимать транспортные самолеты. И все это на пути с севера на юг, с запада на восток.

Анастасия Бут, СТВ:

Первую очередь логистического центра под Оршей обещают сдать уже в 2018. Это позволит принимать около 90 тысяч машин или примерно 2 миллиона тонн грузов. Создадут около 100 новых рабочих мест. И это – только начало. Не остается без внимания и социальная сфера. Новый корпус больницы имени Семашко сдадут уже в декабре 2017 года. Здесь внедрят самые передовые технологии.

Владимир Плыткевич, главный врач Оршанской городской больницы № 1 имени Семашко:

Ближайший кабинет так называемой интернационной терапии на сосудах сердца, головного мозга находится в Витебске. Теперь это будет межрайонная больница, которая будет делать операции.