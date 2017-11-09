Новости экономики за 09.11.2017

Новости Беларуси. Доля рублевых депозитов растет, но белорусы все еще охотно хранят деньги дома, подсчитали эксперты. А еще жители нашей страны активно инвестируют в недвижимость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важные вопросы об экономическом образовании задавали сотрудники института социологии Национальной академии наук. Мнение такое: белорусы рыночно ориентированная нация. ДОМАШНЯЯ ЭКОНОМИКА

И это очень хорошо, так как мы привержены рыночным ценностям: конкуренции, инновациям, разным формам собственности. Осознаем связь между наличием денег и личной свободой, а еще активно инвестируем в недвижимость.

Плохо, что чаще сбережения храним по привычке дома в валюте. Деньги не работают. Но в Нацбанке отмечают, что доля рублевых депозитов растет. А еще занятно то, на что прежде всего мы откладываем деньги. Итак, по ранжиру: просто так, на крупную покупку, на отдых, на лечение. Что интересно – прежде всего на образование, а уже потом на покупку автомобиля. Платить картой и не переплачивать: МАРТ защитит покупателей от необоснованного роста цены БЕЛОРУССКОЕ КАЧЕСТВО

Киевляне будут ездить на минских автобусах. 18 новых МАЗов из сотни запланированных презентованы лично мэру украинской столицы. Виталий Кличко даже проехался за рулем новой машины и признался, что в самом юном возрасте мечтал быть именно водителем автобуса.

По результатам тест-драйва градоначальник отметил высокое качество техники. Власти Киева сейчас обновляют парк общественного транспорта, и уже не впервые закупает именно белорусские автобусы. В 2016 году в город было поставлено полсотни машин. Благодаря этому появились новые маршруты, а на прежних значительно сократились интервалы движения.

Виталий Кличко, глава Киевской городской государственной администрации:

Мы провели тендер, закупили 100 автобусов. Стоимость тендера 530 миллионов гривен. Новые, современные, безопасные автобусы. Альтернатива тем маршруткам, которые сегодня загружают киевские улицы. ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ONLINE

Белорусская железная дорога уже в декабре ожидает двухмиллионного пассажира, который приобрел билет через интернет. Заявлено, что он обязательно получит сертификат и подарок. Услуга продолжит развиваться: на данный момент БЖД работает со всеми платежными системами, а с некоторыми банками даже установлен партнерский договор.