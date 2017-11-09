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Платить картой и не переплачивать: МАРТ защитит покупателей от необоснованного роста цены

09 ноября 2017 16:55
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Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли готовит законопроект, который в будущем защитит покупателей от необоснованного роста стоимости товара или услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В чем суть проблемы? В последнее время все чаще цену пытаются привязать к способу оплаты (наличными деньгами или карточкой).

Чаще всего, картой дороже на пару процентов.

Но деньги и на пластике, и в купюрах абсолютно одинаковые. Никакой разницы не должно быть, а у покупателя обязан быть выбор. Причиной такого поведения некоторых магазинов и кафе стали внутренние переговоры между банками и их клиентами (теми же магазинами) о стоимости обслуживания карт. Эта проблема никоим образом не будут решена за счет потребителей, – заявили в МАРТе.

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# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика # Кирилл Казаков

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