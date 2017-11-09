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МВФ улучшил прогноз по росту белорусской экономики в 2017 году

09 ноября 2017 10:33
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Новости Беларуси. МВФ улучшил экономический прогноз по Беларуси. Плюс 1% к ранее заявленной цифре. Таким образом, к концу года эксперты ожидают роста ВВП страны на 1,7 %. Об этом 9 ноября сообщил глава миссии Международного валютного фонда по нашей стране Питер Долман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская экономика останется на траектории роста и в дальнейшем, полагают в финансовой структуре. Показатель на среднесрочную перспективу прогнозируется на уровне 2%.

МВФ улучшил прогноз по росту белорусской экономики в 2017 году-1

Питер Долман, глава миссии МВФ по Беларуси:
Экономический рост является и следствием решительных действий, предпринятых правительством в течение последних двух с половиной лет и направленных на стабилизацию экономики. Правительству пришлось принять ряд непростых решений, включая ужесточение денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики и дальнейшую либерализацию цен. В результате этого сегодня мы вновь наблюдаем рост потребления и инвестиций, обменный курс стабилизировался, а уровень инфляции опустился до исторически минимальных величин.

Беларуси нужно воспользоваться благоприятной внешней экономической ситуацией, чтобы заложить надежные основы для будущего. На это обратил внимание глава миссии. При соблюдении этих условий и ускорении реформ рост может быть удвоен.

# Экономика # МВФ в Беларуси # Питер Долман

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