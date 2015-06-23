Правительство поручило белорусским предприятиям активнее подстраиваться под рынок

Новости Беларуси. «Купляйце беларускае» — уже не просто слоган, а самостоятельный выбор потребителя. 23 июня в правительстве проанализировали меры по импортозамещению и наполнению отечественного рынка белорусскими товарами.

Светлана Лазарева — пекарь с 25-летним стажем. Говорит, работать на Могилевском булочно-кондитерском предприятии сейчас одно удовольствие.

Светлана Лазарева, пекарь булочно-кондитерской компании:

У нас на предприятии установлено новое современное оборудование. На нем работать одно удовольствие. Булочки получаются пышные и румяные.

Модернизация на предприятии завершилась год назад. Не без господдержки. На установку новейшего оборудования компании выделили свыше 1 млн. евро. Но эти деньги уже стали приносить дивиденды.

Ольга Тимофеенко, начальник управления производством Могилевской булочно-кондитерской компании:

Нашей компанией были осуществлены два мощных проекта по установке итальянских механизированных линий по выпуску импортозамещающей и экспортоориентированной продукции. Продукцию мы поставляем в США, Туркмению, а также прорабатываем рынки сбыта в Израиле.

Импортозамещение, как залог экономической безопасности страны, поэтому качественным отечественным товарам и успешным предприятиям всегда зеленый свет. О том, насколько эффективны меры по импортозамещению и как наполнить рынок белорусскими товарами, говорили 23 июня в правительстве.

Импортозамещением активно в стране занялись еще лет 7 назад. Инвестировали в производства — в основном в промышленность и сельское хозяйство. Не все шло гладко, однако успехи есть. Беларусь стала активно продавать на экспорт не только технику, но и продовольствие. Стройматериалы — тот же цемент еще совсем недавно покупали у российских партнеров. Сейчас готовы не только обеспечить свой рынок, но и торговать за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Крутой, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Выпуск импортозамещающей продукции составит 75 млрд долларов, что сопоставимо с нашим годовым уровнем ВВП, при этом импорт неэнергетических промежуточных товаров (это сырье и материалы, которые используются для выпуска готовой продукции) в текущей пятилетке снижен на 5% по сравнению с 2006-2010 годами.

Однако, чтобы выдержать конкуренцию, нужно еще больше снизить импортную составляющую и работать на собственном сырье. Это удешевит продукцию и позволит получить солидную прибыль.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Самый эффективный инструмент в борьбе за рынок сегодня - это высокое качество отечественной продукции, широкий ассортимент, конкурентная цена, а также позиционирование товаров на рынке и реклама.

Предприятия медленно подстраиваются под рынок, слабо реагируют на вопросы торговли.

Правительство поручило белорусским предприятиям активнее подстраиваться под рынок и использовать мобильность индивидуальных предпринимателей при сбыте продукции.