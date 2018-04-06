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Ставка на энергонасыщенную технику: посевная кампания началась в южных районах Минской области

06 апреля 2018 13:29
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Новости Беларуси. Аграрии южных регионов Минской области выходят на массовый посев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ставка на энергонасыщенную технику: посевная кампания началась в южных районах Минской области -1

Первым стартовал Стародорожский район. Там уже одолели более 20 гектаров ярового клина. Усердствуют уже и на полях Клецкого, Копыльского, Любанского и Слуцкого районов. Погода – способствует.

Ставка на энергонасыщенную технику: посевная кампания началась в южных районах Минской области -4

Температура, которая установилась, позволяет почве прогреться и принять семена. Правда, поля – переувлажненные, придется работы вести выборочно. Хозяйства к работе – готовы.

Ставка на энергонасыщенную технику: посевная кампания началась в южных районах Минской области -6

Константин Липай, директор сельхозпредприятия Стародорожского района:
Техника подготовлена, механизаторы настроены. Провели сегодня утром собрание, рассказали, какая у них будет заработная плата. Они довольны. Введено новшество по доплате за выполнение 10-часового задания. В 2018 году посевная будет очень скоротечная. Кто подготовился, тот и успеет воспользоваться.

Ставка на энергонасыщенную технику: посевная кампания началась в южных районах Минской области -8

За 10 дней уложиться будет сложно. Работу организуют в две смены. Механизаторов обеспечат горячим питанием. Ставка – на энергонасыщенную технику.

Ставка на энергонасыщенную технику: посевная кампания началась в южных районах Минской области -10

Ставка на энергонасыщенную технику: посевная кампания началась в южных районах Минской области -12

Ставка на энергонасыщенную технику: посевная кампания началась в южных районах Минской области -14

Ставка на энергонасыщенную технику: посевная кампания началась в южных районах Минской области -16

Ставка на энергонасыщенную технику: посевная кампания началась в южных районах Минской области -18

Ставка на энергонасыщенную технику: посевная кампания началась в южных районах Минской области -20

# Экономика # Государственная политика в области сельского хозяйства # Фотофакт # Константин Липай

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