Ставка на энергонасыщенную технику: посевная кампания началась в южных районах Минской области

Новости Беларуси. Аграрии южных регионов Минской области выходят на массовый посев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Первым стартовал Стародорожский район. Там уже одолели более 20 гектаров ярового клина. Усердствуют уже и на полях Клецкого, Копыльского, Любанского и Слуцкого районов. Погода – способствует.

Температура, которая установилась, позволяет почве прогреться и принять семена. Правда, поля – переувлажненные, придется работы вести выборочно. Хозяйства к работе – готовы.

Константин Липай, директор сельхозпредприятия Стародорожского района:

Техника подготовлена, механизаторы настроены. Провели сегодня утром собрание, рассказали, какая у них будет заработная плата. Они довольны. Введено новшество по доплате за выполнение 10-часового задания. В 2018 году посевная будет очень скоротечная. Кто подготовился, тот и успеет воспользоваться.