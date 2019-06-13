Клеветура – это клавиатура, тачпад и мышка. Новую разработку представили резиденты ПВТ

Клеветура – это клавиатура, тачпад и мышка. Всё на поверхности клавиатуры, которая одновременно является и сенсорной панелью. Набирать текст можно привычно нажимая на клавиши, управлять мышью – просто проведя рукой по поверхности. Система сама перестроится и поймет, что нужно сделать.

Михаил Крупенков, директор ООО «Clevetura»: Самое важное, что мы сделали – мы сделали, что мы называем, интуитивную клавиатурную систему. Это программное обеспечение, которое понимает, что делает пользователь, и правильно интерпретирует действия.

Сергей Костевич, инвестор проекта, основатель группы ASBIS:

Когда мне рассказали в первый раз про этот старт-ап, это очень резонировало с моим видением, какой должна быть идеальная мультимедийная клавиатура для домашних условий: когда мы сидим на диване, очень нам неудобно работать с мышкой или набирать текст с пульта.

Такое устройство, которое совмещает в себе и клавиатуру, и сенсорную панель для управления курсором – больше ничего не нужно.

В продажу такое устройство поступит уже в сентябре. Сначала планируют охватить рынок постсоветского пространства, а затем – страны Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.