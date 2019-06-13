Прямой эфир

Клеветура – это клавиатура, тачпад и мышка. Новую разработку представили резиденты ПВТ

13 июня 2019 17:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Идея белорусская – воплощение китайское. Новую разработку представили белорусские IT-специалисты – резиденты Парка высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Клеветура – это клавиатура, тачпад и мышка. Всё на поверхности клавиатуры, которая одновременно является и сенсорной панелью. Набирать текст можно привычно нажимая на клавиши, управлять мышью – просто проведя рукой по поверхности. Система сама перестроится и поймет, что нужно сделать.  

Клеветура – это клавиатура, тачпад и мышка. Новую разработку представили резиденты ПВТ-1

Клеветура – это клавиатура, тачпад и мышка. Новую разработку представили резиденты ПВТ-3

Михаил Крупенков, директор ООО «Clevetura»:
Самое важное, что мы сделали – мы сделали, что мы называем, интуитивную клавиатурную систему. Это программное обеспечение, которое понимает, что делает пользователь, и правильно интерпретирует действия.

Клеветура – это клавиатура, тачпад и мышка. Новую разработку представили резиденты ПВТ-6

Сергей Костевич, инвестор проекта, основатель группы ASBIS:
Когда мне рассказали в первый раз про этот старт-ап, это очень резонировало с моим видением, какой должна быть идеальная мультимедийная клавиатура для домашних условий: когда мы сидим на диване, очень нам неудобно работать с мышкой или набирать текст с пульта.

Такое устройство, которое совмещает в себе и клавиатуру, и сенсорную панель для управления курсором – больше ничего не нужно.

В продажу такое устройство поступит уже в сентябре. Сначала планируют охватить рынок постсоветского пространства, а затем – страны Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. 

Клеветура – это клавиатура, тачпад и мышка. Новую разработку представили резиденты ПВТ-9

Клеветура – это клавиатура, тачпад и мышка. Новую разработку представили резиденты ПВТ-11

Клеветура – это клавиатура, тачпад и мышка. Новую разработку представили резиденты ПВТ-13

# It-технологии # Экономика # Михаил Крупенков # Сергей Костевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Поставки и инвестиции: представители Миноблисполкома и делегация из Китая обсудили перспективы сотрудничества
13 июня 2019 17:24

Поставки и инвестиции: представители Миноблисполкома и делегация из Китая обсудили перспективы сотрудничества

Новости экономики за 13.06.2019
13 июня 2019 17:06

Новости экономики за 13.06.2019

Сахарорафинадный комбинат из Минской области получил титул лучшего в ЕАЭС
13 июня 2019 17:04

Сахарорафинадный комбинат из Минской области получил титул лучшего в ЕАЭС