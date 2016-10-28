Новости Беларуси. Китайские ветеринары завершили официальную инспекцию белорусских мясоперерабатывающих предприятий. С начала этой недели эксперты изучали отечественные подходы к содержанию, кормлению скота, а также правила производства мяса и мясных изделий. Китайские специалисты положительно оценили работу белорусских коллег и в целом уровень ветеринарной службы в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цай Баолянь, директор управления по инспекции въезда-выезда и карантину провинции Цзянсу (Китай):

Мы довольны проведенными исследованиями. Можем сказать, что во многом белорусские и китайские подходы совпадают. Нам еще необходимо изучить большое количество мелких нюансов от вариантов кормления скота до содержания в мясе лекарственных препаратов, без которых не обходится ни одно производство в мире. Далее мы планируем структурировать стандарты двух стран, чтобы избежать несоответствий, когда начнутся поставки говядины.