Заседание Евразийского межправительственного совета в Минске: итоги обсуждений 27 октября

Новости Беларуси. Десятки телекамер, журналистов и вспышки фотоаппаратов. Такой интерес СМИ к белорусской столице не случаен. Евразийский межправительственный собирается в этом году уже пятый раз. Москва, Ереван, Бишкек, Сочи. Теперь эстафету от олимпийского города принял Минск.

Яркими цветами пестрел 27 октября не только Дворец Республики. Весь день официальные делегации принимал и Национальный аэропорт. Белорусская воздушная гавань первой распахнула ворота для участников Евразийского межправительственного совета и Совета глав Правительств СНГ.

Белорусская столица уже становилась мирной площадкой, в эти дни – эпицентр обсуждения и решения важных вопросов союза. Интенсивность встреч еще раз подтверждает: интерес к интеграционному объединению большой. Вот и премьеры встречаются уже как добрые друзья. Теплые рукопожатия – хороший признак гостеприимства. Да тем более когда в гостях давние партнеры.

Евразийскому экономическому союзу практически два года. 1 января 2015-го договор подписали Беларусь, Россия и Казахстан. Чуть позже присоединились Армения и Кыргызстан.

На повестке дня сегодняшнего заседания 11 вопросов. Бюджет ЕАЭС (анализ за 2015 год и прогноз на будущий), проект договора о Таможенном кодексе.

С экономической точки зрения прошлый год непростой. Несмотря на это, справились.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

В этих сложных условиях нам удалось либо добиться конкретных позитивных результатов, либо в значительной мере продвинуться к стратегическим целям функционирования союза, закрепленным в договоре о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. С 1 января текущего года запущена реализация программы либерализации каботажных перевозок грузов автотранспортом, начата реализация основных направлений промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС. В текущем году одобрены концепции формирования общего рынка газа, нефти, нефтепродуктов ЕАЭС.

Белорусская столица как место проведения встречи выбрана не случайно. Именно мы, а точнее белорусский премьер открывали первое в истории такое заседание.

Формат встречи «1+1» – лишь начало плодотворных переговоров. По-прежнему Совет обсуждает проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС. А точнее электронное декларирование и использование механизма «одно окно» при совершении таможенных операций.

Новый кодекс – большое достижение. Документ разрабатывался подробно и при участии деловых кругов. Результат тоже будет ощутим: процесс таможенного оформления на внешней границе Союза будет унифицирован, а условия перемещения товаров заметно упростятся.

Дмитрий Медведев, председатель правительства Российской Федерации:

В новом кодексе заложены предпосылки для перехода к единому таможенному регулированию. Россия выступает за то, чтобы это был полноформатный, полноценный документ прямого действия, не разделенный на части и не сегментированный на какие-то отрезки, а именно определяющий то, каким образом будет существовать Таможенный союз, Таможенный кодекс.

Сегодня ЕАЭС – стабильное интеграционное объединение. Отсюда интерес все новых партнеров. Вьетнам, Китай, Индия. Около 4 десятков государств проявили интерес к сотрудничеству.

Тем временем все страны-участники Союза – давние партнеры. Беларусь и Казахстан сегодня это еще раз подчеркнули. Дорожную карту подписали премьер-министры двух стран.

Тигран Саркисян, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии:

Сегодня приняты принципиальные решения, как мы будем координировать деятельность наших стран во время ведения переговоров с третьими странами и экономическими объединениями. Дано поручения глав правительств, назначены ответственные от стран, которые будут участвовать в переговорном процессе. Будет осуществлен серьезный прорыв и эффективность переговорного процесса будет повышена.

Перед декабрьским саммитом президентов такая межправительственная встреча – возможность подвести итог. Кстати, продуктивные переговоры продолжатся и 29 октября. В Минске пройдет еще и Совет глав Правительств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.