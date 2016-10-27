Новости экономики за 27.10.2016

Новости Беларуси. Белорусские банки наращивают депозитный портфель и меняют его структуру. Какие виды вкладов сегодня предпочитают наши граждане, узнаем у нашего экономического обозревателя Юрия Таболина.

БЕЗ ОТЗЫВА

Национальный банк отмечает рост числа депозитов в национальной валюте. Речь о вновь привлеченных вкладах. Также белорусы стали чаще размещать средства на безотзывных условиях, то есть на весь срок договора. Их доля в депозитном портфеле с начала года выросла на 170%. Немаловажный фактор – дополнительный бонус за гарантированное хранение денег на счету в виде повышенной ставки. По безотзывным вкладам она обычно на 2-3 пункта больше.

Николай Лузгин, председатель правления коммерческого банка:

В значительной степени на ситуацию, видимо, влияет стабильность на валютном рынке. Когда мы видим, что курс колеблется незначительно, население все больше понимает, что более привлекательными являются сбережения в национальной валюте.

МЯСНОЙ КАПИТАЛ

Минсельхозпрод сегодня озвучил решение о начале экспорта белорусского мяса в Китай. В первом квартале 2017 года в страну отправится пробная партия говядины. Ожидается, что она проложит путь и мясу птицы. В целом же экспортеры нацелены на рост поставок за рубеж в пределах 25% в ближайшие пять лет. В этом году производители уже смогли выручить на продаже мясомолочной продукции два миллиарда долларов. В натуральном выражении увеличение около 13%. Дальнейшее развитие отрасли возможно за счет новых рынков сбыта.

Алексей Богданов, начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

На сегодняшний день мы можем поставлять исключительно молочную продукцию в Китай. У нас сертифицировано 34 молочных предприятия. И прямо сегодня находится китайский сертифицирующий орган, который проводит инспекцию наших мясокомбинатов, и мы надеемся, что к концу года мы откроем говядину на Китай.

Белорусский рубль сегодня укрепился к корзине, несмотря на снижение относительно доллара и евро. Американская валюта набрала без малого копейку. На пятницу курс составит 1 рубль 91 копейку. Евро прибавил не так существенно. По Нацбанку 28 октября – 2,08. А вот российский рубль значительно потерял. И завтра за 100 российских можно купить уже 3 рубля и 3 копейки белорусских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.