Минск как центр евразийской политики: что обсуждают главы правительств стран-участниц ЕАЭС

Новости Беларуси. Минск 27 октября стал центром евразийской политики. За столом переговоров встретились главы правительств Беларуси, России, Казахстана, Армении и Кыргызстана.

Уже завершилась встреча в узком формате. Кстати, разговор премьеров с глазу на глаз продолжался гораздо дольше запланированного: вместо протокольного часа они общались почти три.

Один из ключевых вопросов сегодняшней повестки – обсуждение деталей таможенного кодекса ЕАЭС. Так как документ касается сразу нескольких отраслей, причем всех пяти стран-участниц объединения, от производителей до органов государственного управления, прийти к соглашению непросто, и обсуждение продолжится в середине ноября уже в Москве.

При обсуждении любого спорного вопроса единомышленники подчеркивают: главное не забывать о ключевом принципе союза – сила именно в единстве.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

С учетом количества вопросов, требующих рассмотрения и обсуждения, наша сегодняшняя встреча весьма своевременна. Перед декабрьским саммитом президентов мы подводим своеобразный промежуточный итог. Текущий 2016 год чрезвычайно непростой и напряженный как в развитии наших экономик, так и в становлении Евразийского экономического союза. Тем более обнадеживает, что по ряду важных направлений в этих сложных условиях нам удалось либо добиться конкретных позитивных результатов, либо в значительной мере продвинуться к стратегическим целям функционирования союза, закрепленным в договоре о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. С 1 января текущего года запущена реализация программы либерализации каботажных перевозок грузов автотранспортом, начата реализация основных направлений промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС. В текущем году одобрены концепции формирования общего рынка газа, нефти, нефтепродуктов ЕАЭС. При этом стоит отметить, что принятие данных концепция является только первым шагом на пути формирования общих рынков энергоресурсов союза в период с 2019 до 2025 года. В рамках союза разработан и принят технический регламент, позволяющий устанавливать оптимальные требования для обеспечения необходимого уровня безопасности обращающейся на едином союзном рынке продукции. Совместно с партнерами по Евразийскому союзу мы прилагаем значительные усилия по выходу на зарубежные рынки, стремимся к позиционированию ЕАЭС на международной арене как успешного и стабильного интеграционного объединения. И в этой сфере у нас тоже многое получается.

Все еще продолжается разговор в расширенном формате. Основной блок вопросов – экономический. В числе прочего обсуждают снятие торговых барьеров. Беларусь призывает страны ЕАЭС к снятию барьеров по доступу на ранки сельхозпродукции. Товары до пунктов назначения должны доходить быстрее. Значит нужно уменьшить число контролирующих процедур. В итоге в выигрыше останутся все. Производители снизят издержки, а покупатели получат товар по более низкой цене.

В числе вопрос для обсуждения и порядок применения антидемпинговых мер. Не оставили без внимания международную деятельность Евразийской экономической комиссии. На данный момент уже о сотрудничестве с ЕАЭС заявили более трех десятков стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бакытжан Сагинтаев, председатель Евразийского межправительственного совета, премьер-министр Республики Казахстан:

Буквально в начале этого месяца, 6 октября, вступило в силу соглашение о создании зоны свободной торговли с Вьетнамом. Также следует отметить целый ряд направлений, которые обсуждаются в настоящее время. Это Индия, Корея, Египет, Иран. Партнеры из Южной Америки также проявляют интерес к сотрудничеству с союзом. Мы приступили к работе над значимым документом – соглашением о торгово-экономическом сотрудничестве между странами Евразийского экономического союза и Китайской Народной Республикой. В целом это подтверждает актуальность и своевременность проводимой нами работы по реализации потенциала союза. Уверен, что совместными усилиями мы сможем решить поставленные перед нами задачи.

Такие встречи – площадка для обсуждения самых острых проблем. Межправительственный совет – это то самое связующее звено между главами государств и непосредственно исполнителем – Евразийской комиссией. А потому основная цель – не политический диалог, а такой практический разговор.

27 октября ожидается подписание нескольких принятых межправительственных соглашений. К тому же планируется, что Беларусь и Казахстан подпишут дорожную карту.