Павел Каллаур: Курс белорусского рубля отражает свою реальную стоимость, исходя из спроса и предложения

Новости Беларуси. Курс белорусского рубля отражает свою реальную стоимость, исходя из спроса и предложения. Об этом 5 мая заявил глава Нацбанка.

Павел Каллаур подчеркнул: инфляция в Беларуси за год, а вместе с ней и рост цен, не превысят 16%. Такая цифра – в рамках запланированных прогнозов. Хотя и будет зависеть от макроэкономических показателей, прежде всего внешних.

Также в Нацбанке отметили рост числа срочных рублевых вкладов. В денежном выражении масса депозитов в отечественной валюте составила больше 7 триллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Правильно было бы в текущем году перейти на еще более гибкую политику обменного курса. Это политика непрерывного двойного аукциона. Мы бы хотели, я еще раз подчеркну то, что уже сказал, чтобы наша политика была прозрачна, чтобы к нашей политике было соответствующее доверие. Мы полагаем, что и наши предприятия, и наше население к этой политике сможет надлежащим образом адаптироваться.

Также в Нацбанке заверили, что Беларусь в состоянии выплатить все внешние долги. На данный момент их сумма – порядка 4 миллиардов долларов.

Однако страна не приостанавливает шаги по привлечению внешнего финансирования. Так, ведется работа с МВФ и антикризисным фондом ЕврАзЭС.

Шла речь в Нацбанке и о кредитных ставках. Они и дальше будут привязаны к уровню инфляции.