Беларусь и Китай: парк «Великий камень», жилые застройки, совместное производство автомобилей. Что еще связывает эти две страны?

Новости Беларуси. Китайские проекты в Беларуси — амбициозное воплощение сотрудничества межу нашей страной и КНР. Парк «Великий камень», жилые застройки, гостиничные комплексы. Это лишь малая часть того, что создается в Беларуси благодаря специалистам из Поднебесной.

О культуре Востока и возможностях Поднебесной Александр Рагозный знает как никто другой. Изучать китайский в Республиканский институт китаеведения имени Конфуция Белорусского государственного университета пришёл не случайно. Говорит, в работе очень пригодится. Управлять грузовыми перевозками Александру приходится чуть ли не по всему континенту.

Александр Рагозный, студент Республиканского института китаеведения имени Конфуция Белорусского государственного университета:

Взаимоотношения Беларуси и Китая набирают рост. Многие белорусские бизнесмены сейчас повернулись к китайскому рынку. Беларусь и Китай сильно похожи. Может быть, поэтому китайцы и белорусы очень любят взаимно друг друга. Я был удивлен, насколько хорошо китайцы знают Беларусь, нашего президента, уважают наш народ.

Интерес к китаеведению с каждым годом только растёт. К примеру, сегодня только в Институте Конфуция при БГУ учится почти тысяча человек. И, кстати, стать ближе к Поднебесной студентам помогают не только уроки китайского, книги и фильмы, но и постоянные стажировки. Они уже прочно вошли в учебный процесс.

Чижан Юияо, преподаватель Республиканского института китаеведения имени Конфуция Белорусского государственного университета:

У нас учатся и студенты, и взрослые. Все с разными целями. Многие ездят на стажировки как китайские, так и белорусские студенты. Вообще, Беларусь — это прекрасная страна. Я здесь уже 2 года и вижу, что отношения между нашими государствами развиваются очень быстро. Надеюсь, после визита Си Цзиньпина это сотрудничество будет только расти.

Сотрудничество в научно-технической, гуманитарной, торгово-экономической сферах. Сегодня Беларусь и Китай связывают десятки крупных совместных проектов. Технологический парк «Великий камень», застройка микрорайона «Лебяжий», совместное производство автомобилей...

Анастасия Иванникова, корреспондент СТВ:

А это ещё один пример успешного белорусско-китайского сотрудничества. Эту гостиницу уже называют островком Поднебесной в белорусской столице. Старт строительству был дан осенью 2011-го. В эксплуатацию пятизвёздочный гостиничный комплекс ввели к чемпионату мира по хоккею, который Минск принимал в 2014 году. Кстати, в строительство китайская сторона в этот проект вложила немало. Объём инвестиций составил около 90 миллионов долларов.

Впрочем, вкладывает китайская сторона и в совместные производства. Так, около 7 лет назад Синеокая и Поднебесная начали выпуск сложнобытовой техники. Совместно. В итоге сегодня предприятие — это 150 работников и выпуск как минимум 400 тысяч изделий в год. В планах и вовсе нарастить производство и даже расширить линейку продукции.

Директор совместного предприятия Ю Баофэн признаётся: один из крупнейших китайских холдингов в Беларусь пришёл не случайно. Бизнес-климат хороший. Да и у белорусских специалистов есть чему поучиться. В итог сегодня партнёры покоряют не только белорусско-китайский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ю Баофэн, директор предприятия по выпуску техники:

Сегодня наша продукция идёт не только на внутренний рынок. Мы поставляем микроволновые печи, произведённые на совместном предприятии, в Россию, Казахстан, Армению. Кстати, расширить географию экспорта во многом помогает расположение вашей страны в центре Европы. Надеемся, в будущем сотрудничество будет только расширяться.