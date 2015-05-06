Белорусских товаров на китайском рынке станет больше — летом 14 белорусских предприятий начнут поставки в Китай

Новости Беларуси. Сделано в Беларуси, куплено в Поднебесной. Отечественных товаров на китайском рынке станет больше. Уже летом 14 белорусских предприятий начнут поставки в Китай. Напомним, переговоры о расширении экспорта прошли в ходе недавнего визита белорусской делегации в КНР. Китай — один из наиболее важных торгово-экономических партнеров Беларуси.

Кто является настоящим ценителем чая, собственно, и его первооткрывателем — уже давно не открытие. В Китае чай пьют со смыслом. И вопреки всем источникам, мол, обязательно «голый», даже без сахара, — с белорусским печеньем.

Белорусские кондитерские изделия на китайских столах уже стали постоянным лакомством. Только летом 2014 года 20 тонн белорусского печенья в Поднебесную поставила одна из столичных фабрик. Началу экспорта белорусского печенья в Китай предшествовала гигантская работа по сертификации продукции. Впрочем, завидную печать «можно» тогда же получило и крупнейшее отечественное предприятие пивоваренной отрасли.

За это время через прилавки Поднебесной прошло 30 тысяч литров пива и 60 — кваса. Но то ли еще будет. Уже в ближайшее время объемы здесь планируют увеличить в 3 раза. Что касается технологии приготовления, вкусы китайских потребителей совпадают с белорусскими. Разве что упаковку они все же предпочитают жестяную или в стекле. К таким пожеланиям на предприятии прислушались.

Рынок Поднебесной широкий, а потому конкурентный и привлекательный. Вещи «made in China» в рекламе не нуждаются. Но что интересно, многие из них сделаны из белорусских высококачественных волокон.

Эта современная линия по производству льна на Пружанском льнокомбинате практически никогда не останавливается. «Льняная река» — залог потока валютной выручки завода. При круглосуточной загрузке предприятия склад готовой продукции практически пустой. 60% всех отгрузок — для китайских партнеров.

Николай Жогал, директор Пружанского льнокомбината:

Все говорят, что сейчас трудное время, но я хотел бы сказать, что так как мы работаем с КНР, у нас в данный момент успешное время для работы. Через день мы грузим контейнер на Китай, а контейнер это 20 тонн.

Такие внушительные объемы производства предприятие обеспечивает себе само. Сами сеют, возделывают и собирают сырье, причем поле льнозавода одно из самых больших в мире — 2 300 га. В перспективах предприятия — новые совместные проекты с китайскими партнерами. В том, что оно будет плодотворным, здесь не сомневаются. И с гордостью демонстрируют запись на китайском в почетной книги гостей.

Впрочем, совсем скоро такой записью смогут отметиться еще как минимум 14 белорусских предприятий. Уже в ближайшие месяцы китайские потребители смогут оценить вкус белорусской молочки, говядины и мяса птицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.