Китайская машиностроительная компания налаживает сотрудничество с могилевскими заводами

Новости Беларуси. Белорусско-китайское сотрудничество на региональном уровне. Крупная машиностроительная компания из поднебесной налаживает совместное производство с могилевскими заводами. Пока идет речь о пилотных проектах. Предприятия планируют совместное производство белорусско-китайских башенных и автокранов. На данный момент выпускаются опытные образцы, которые проходят испытания. В Дальнейшем технику планируют продавать на рынке Евразийского союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ху Хэнхуа, руководитель делегации Народного правительства провинции Хунань, мэр правительства центрального города Чанша (КНР):

В провинции Хунань тоже очень хорошая база промышленности. У нас крупнейшая машиностроительная компания. Есть много позиций, по которым есть возможность с этим заводом сотрудничать.

Дмитрий Харитончик, заместитель председателя Могилевского облисполкома:

Провинция Хунань славится своим промышленным потенциалом. Очень развита металлургия, машиностроительное производство, химическое производство. Там действительно очень большой экономический потенциал. Соответственно и Могилевская область имеет хороший экономический потенциал. Поэтому вот в этом мы можем найти взаимное дополнение друг друга.