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Китайская машиностроительная компания налаживает сотрудничество с могилевскими заводами

31 августа 2016 06:15
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Новости Беларуси. Белорусско-китайское сотрудничество на региональном уровне. Крупная машиностроительная компания из поднебесной налаживает совместное производство с могилевскими заводами. Пока идет речь о пилотных проектах. Предприятия планируют совместное производство белорусско-китайских башенных и автокранов. На данный момент выпускаются опытные образцы, которые проходят испытания. В Дальнейшем технику планируют продавать на рынке Евразийского союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ху Хэнхуа, руководитель делегации Народного правительства провинции Хунань, мэр правительства центрального города Чанша (КНР):
В провинции Хунань тоже очень хорошая база промышленности. У нас крупнейшая машиностроительная компания. Есть много позиций, по которым есть возможность с этим заводом сотрудничать.

Дмитрий Харитончик, заместитель председателя Могилевского облисполкома:
Провинция Хунань славится своим промышленным потенциалом. Очень развита металлургия, машиностроительное производство, химическое производство. Там действительно очень большой экономический потенциал. Соответственно и Могилевская область имеет хороший экономический потенциал. Поэтому вот в этом мы можем найти взаимное дополнение друг друга.

# Экономика # Беларусь-Китай # Дмитрий Харитончик

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