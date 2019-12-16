Китай выделит Беларуси кредит в размере 500 млн долларов: куда пойдут деньги

Новости Беларуси. 16 декабря в Шанхае было подписано соглашение между белорусским Министерством финансов и Шанхайским филиалом Банка развития Китая о предоставлении кредита на 3,5 миллиарда юаней (это около 500 миллионов долларов), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов Беларуси, а также содействие развитию двусторонней торговли между Беларусью и Китаем.