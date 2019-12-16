Легенда об олене Святого Губерта легла в основу туристического бренда Гродно

Новости Беларуси. Гродно стал первым городом Беларуси, у которого появился свой туристический бренд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его на конкурсной основе выбирали почти 9 месяцев.



Победила брестская дизайн-студия. В основе бренда – легенда об олене Святого Губерта. Именно это животное изображено на официальном гербе Гродно, и уже многие десятилетия является самым узнаваемым его символом.

Стилизованный олень движется вперёд, но при этом оборачивается назад, с оглядкой на историю. А фирменный слоган на белорусском языке звучит, как: «Легенды нараджаюцца тут». Логотип можно использовать в сочетании с оригинальным паттерном в виде знаменитой майолики Коложской церкви.





Владимир Платоненко, дизайнер:

Это простой лаконичный логотип, который может использоваться везде. Это всё-таки туристический бренд, а не бренд города, а именно туристический, мы считаем, что нам это помогло, потому что это мы в этом городе являемся и будет являться туристами.





Евгений Ародь, начальник отдела спортаи туризма Гродненского горисполкома:

Решили, что учитывая трёхлетие безвиза, кучу сопутствующих факторов различных, таких как развитие туристической отрасли в городе, было бы очень интересно создать туристический бренд города.