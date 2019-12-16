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Легенда об олене Святого Губерта легла в основу туристического бренда Гродно

16 декабря 2019 07:32
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Новости Беларуси. Гродно стал первым городом Беларуси, у которого появился свой туристический бренд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его на конкурсной основе выбирали почти 9 месяцев.

Легенда об олене Святого Губерта легла в основу туристического бренда Гродно-1

 
Победила брестская дизайн-студия. В основе бренда – легенда об олене Святого Губерта. Именно это животное изображено на официальном гербе Гродно, и уже многие десятилетия является самым узнаваемым его символом.

Легенда об олене Святого Губерта легла в основу туристического бренда Гродно-3

Легенда об олене Святого Губерта легла в основу туристического бренда Гродно-5

Стилизованный олень движется вперёд, но при этом оборачивается назад, с оглядкой на историю. А фирменный слоган на белорусском языке звучит, как: «Легенды нараджаюцца тут». Логотип можно использовать в сочетании с оригинальным паттерном в виде знаменитой майолики Коложской церкви.

Легенда об олене Святого Губерта легла в основу туристического бренда Гродно-8



Владимир Платоненко, дизайнер:
Это простой лаконичный логотип, который может использоваться везде. Это всё-таки туристический бренд, а не бренд города, а именно туристический, мы считаем, что нам это помогло, потому что это мы в этом городе являемся и будет являться туристами. 

Легенда об олене Святого Губерта легла в основу туристического бренда Гродно-10



Евгений Ародь, начальник отдела спортаи туризма Гродненского горисполкома:
Решили, что учитывая трёхлетие безвиза, кучу сопутствующих факторов различных, таких как развитие туристической отрасли в городе, было бы очень интересно создать туристический бренд города. 

Легенда об олене Святого Губерта легла в основу туристического бренда Гродно-12



В конкурсе на создание лучшего бренда Гродно участвовало больше 20 проектов. Работа победителя будет использована в продвижении города как безвизовой зоны для туризма в нашей стране.

# Туризм # Экономика # Евгений Ародь # Владимир Платоненко # Фотофакт

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