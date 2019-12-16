Новости экономики за 16.12.2019

Новости Беларуси. Почему сделку между белорусским Минфином и Шанхайским филиалом банка развития уже окрестили беспрецедентной? Какой проект ООН в Беларуси профинансирует Россия? И когда начнут продавать хлеб в бумажной упаковке?

С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

НАЦБАНК В 2020 ГОДУ ВЫПУСТИТ 13 ПАМЯТНЫХ МОНЕТ

Нацбанк Беларуси в 2020 году выпустит в обращение 13 памятных монет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.