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Китай инвестирует $120 млн в строительство гостинично-делового комплекса в Минске

20 июля 2016 17:17
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Новости Беларуси. Дан старт и ещё одному совместному белорусско-китайскому проекту – строительству современного гостиннично-делового комплекса в Центральном районе Минска. 20 июля здесь была заложена капсула с посланием для потомков на белорусском и китайском языках.

Проект, который займет площадь 140 тысяч квадратных метров, для Беларуси уникальный. Здесь в высотках, от 9-ти до 25-ти этажей, разместятся офисы, гостиница и даже клиника. Так же на территории появится спортивно-оздоровительный центр и 8 теннисных кортов.

Многофункциональный квартал с развитой инфраструктурой ориентирован, в первую очередь, на современный стиль жизни.

Сумма прямых инвестиций от китайской корпорации составит 120 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цуй Цумин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:    
Сейчас перед нами стоит очень важная задача: реализовать договоренности наших стран. Этот проект – очень важный шаг. Есть перспективы делового сотрудничества между Китаем и Беларусью во всех областях. Имеют огромный потенциал, прекрасную перспективу.

Александр Шакутин, председатель совета директоров ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»:
Могу с уверенностью сказать, что это будет один из самых красивых мест нашей столицы. Оно украсит нашу столицу. Я бы сказал, что это будет действительно место деловых встреч.

# Экономика # Беларусь-Китай # Александр Шакутин # Цуй Цумин

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