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Деноминация не привела к росту цен в Минске

19 июля 2016 18:36
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Новости Беларуси. Деноминация в столице не привела к росту цен. Ярлыки в магазинах под контролем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Городские службы еженедельно мониторят ситуацию во всех торговых павильонах.

А вот с начала года за нарушение ценового и антимонопольного законодательства в столице оштрафовано 16 должностных лиц.

Среди основных нарушений – завышение предельных максимальных торговых надбавок на социально значимые товары.

Кроме того, в Минске выявлены факты необоснованного завышения тарифов на риэлторские услуги и нарушения порядка формирования и применения цен на продукцию общественного питания в учреждениях образования.  

# Экономика # Деноминация в Беларуси

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