Новости экономики за 20.07.2016

Новости Беларуси. Белорусские вузы назвали стоимость обучения для первокурсников. Прием документов на бюджетные места окончен. И до 1 августа абитуриенты определяются с местом учебы на платной основе. Расценки этого года знает экономический обозреватель программы Новости «24 часа» на СТВ.

ЧЕК ЗА УЧЕБУ

Самая дорогая специальность в стране – «Бизнес-администрирование» на английском языке. Год учебы обойдется больше чем в 4 тысячи рублей. Остальные варианты примерно на 1,5 тысячи дешевле. Экономические специальности стоят в районе 2-х тысяч, как и технические. Перспективным работникам IT-отрасли следует подготовить около 2,5 тысяч рублей. Педагогам, лингвистам и медикам – 2 тысячи.

СВОЙ ЗАПАС

1,8 миллионов тонн в год. До такого уровня планируют довести добычу нефти в Беларуси к 2020 году. Сейчас в стране добывается на 200 тысяч тонн сырья меньше. Этот объем полностью поставляется на экспорт и приносит прибыль в полмиллиарда долларов.

Конечно, мощности нефтехимической отрасли намного больше. Беларусь ежегодно перерабатывает 23 миллиона тонн нефти. Это один из основных источников дохода. Поэтому разведке своих запасов уделяется большое внимание.

БИЗНЕС-СТРАХОВКА

Гарантия финансовой безопасности. Делать взносы в специальный фонд для предприятий-банкротов будут практически все коммерческие предприятия страны. В случае закрытия компании средства пойдут на компенсации работникам.

Создание фонда уже давно лоббируют профсоюзы, причем идею поддержал и Президент.

Систему страхования рисков невыплаты зарплаты при банкротстве планируют запустить через полгода.

NET-МЕЛОМАН

Музыка в самой популярной русскоязычной социальной сети станет платной в следующем году. Прослушать аудиозапись можно будет бесплатно, но для того, чтобы добавить ее себе на страничку придется раскошелиться. Плата будет небольшой: представитель музыкального сообщества сравнивает ее с ценой на чашку кофе.

Мотивом введения новшества называют желание музыкантов заработать. Исполнителям предлагают создавать свои официальные страницы с полной дискографией.

КУРСЫ ВАЛЮТ

На валютно-фондовой бирже состоялись очередные торги. По их итогам курс доллара вырос на 31 пункт. Евро и российский рубль стали дешевле на 109 и 165 пунктов соответственно.