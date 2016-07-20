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Беларусь подписала меморандум о создании межгосударственного инвестиционного фонда с китайской компанией

20 июля 2016 08:07
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Новости Беларуси. Первый межгосударственный инвестиционный фонд создаётся в нашей стране. О реализации беспрецедентного проекта договорились в правительстве. Меморандум о его создании подписан между Министерством финансов и крупной китайской компанией.

«CITIC Group» имеет безупречную репутацию в мире. Это крупнейшая промышленная торгово-инвестиционная китайская госкорпорация. С её участием в Беларуси идёт строительство завода по производству легковых автомобилей и модернизация Оршанского льнокомбината.

Проявляют интерес китайские инвесторы к проектам в области машиностроения, сельского хозяйства и банковской сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика в сфере инвестиций

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