Беларусь подписала меморандум о создании межгосударственного инвестиционного фонда с китайской компанией

Новости Беларуси. Первый межгосударственный инвестиционный фонд создаётся в нашей стране. О реализации беспрецедентного проекта договорились в правительстве. Меморандум о его создании подписан между Министерством финансов и крупной китайской компанией.

«CITIC Group» имеет безупречную репутацию в мире. Это крупнейшая промышленная торгово-инвестиционная китайская госкорпорация. С её участием в Беларуси идёт строительство завода по производству легковых автомобилей и модернизация Оршанского льнокомбината.

Проявляют интерес китайские инвесторы к проектам в области машиностроения, сельского хозяйства и банковской сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.