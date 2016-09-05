Новости Беларуси. Беларусь официально стала участником международной выставки «Экспо-2017». 5 сентября в Минске подписан соответствующий договор.

Форум пройдет в Астане. На протяжении трех месяцев, с 10 июня по 10 сентября страны-участницы продемонстрируют достижения в сфере использования возобновляемых источников энергии. «Экспо-2017» пройдет под лозунгом «Энергия будущего» и осветит такие актуальные сегодня вопросы, как экологичность, себестоимость и безопасность. Организаторы ожидают до трех миллионов посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Евдоченко, первый заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

«Экспо» 2017 года будет специализированная выставка, которая будет посвящена энергии будущего. С учетом того, что значит энергетика для Республики Беларусь, вы можете себе представить, что мы ожидаем от этой выставки очень важных дискуссий, решений и практических дел, направленых на укрепление энергетической безопасности нашего государства.

Рапиль Жошыбаев, комиссар международной специализированной выставки «Экспо-2017» в Астане:

Мы ожидаем более 100 стран на нашей выставке. На сегодняшний день 99 стран подтвердили официально свое участие. Астана готовится активно, и мы уже в октябре приглашаем комиссаров, уже можно будет планировать дизайн и, конечно, подготовку самих павильонов. Мы приглашаем белорусский народ, чтобы он посетил нашу выставку. Будет много граждан, которые приедут, будет очень интересно в нашей стране.