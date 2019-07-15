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КГК Беларуси выявил серьёзные нарушения в подготовке сельхозпредприятий к уборочной

15 июля 2019 07:05
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Новости Беларуси. Комитет государственного контроля обнародовал результаты проверки готовности белорусских хозяйств к уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выявлен ряд серьезных нарушений.

Так, в 33 сельхозорганизациях установлены факты низкой готовности зерноуборочной техники, а в некоторых и вовсе искажена отчетность – исправными комбайны были только на бумаге. Кроме того, не везде должным образом решался кадровый вопрос. К уборочной не успели укомплектовать экипажи.

КГК Беларуси выявил серьёзные нарушения в подготовке сельхозпредприятий к уборочной-1

Вопросы у контролеров вызвало и состояние зерносушильных комплексов, а также складских помещений. На момент проверки подобные нарушения обнаружены более чем в 40 хозяйствах. Добавим, мониторинг проведен в конце июня.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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