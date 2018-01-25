Создание сборочного предприятия в Литве и модернизация производства. О чем говорили с Кобяковым на УП «Амкодор-Логойск»

Новости Беларуси. Сборочное предприятие по производству техники для леса будет создано в Литве. О новом проекте 25 января рассказали главе правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На предприятии «Амкодор-Логойск» озвучили и планы по модернизации этого производства. Выпуск техники возрастет со 100 до 1000 единиц в год. Будут созданы дополнительные рабочие места. Их количество за три года вырастет вдвое.

Евгений Косинов, первый заместитель директора маркетинг-центра УП «Амкодор-Логойск»: Мы отработали год и уже в этом году начинаем поставки на рынок Европейского союза. В частности, первые машинокомплекты, которые отгружаются на наши предприятия в Литве. На перспективу мы прорабатываем рынки Латинской Америки, Африки и Азии.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Продукция машиностроения, которая на данной площадке создается – это та продукция, которая уже очень востребована, прежде всего, на внутреннем рынке.

Беларусь осталась, наверное, единственной страной на пространстве СНГ, которая сохранила компетенцию по производству подобного рода различных видов техники для леса. В общем, речь о том, чтобы эти компетенции развивать.