«Все любят, чтобы деньги были вовремя в банкоматах». Каллаур рассказал, что изменится после создания «Белинкассгрупп»

Новости Беларуси. Нацбанк, Беларусбанк и Белагропромбанк создадут специализированную организацию «Белинкассгрупп», оказывающую кассово-инкассаторские услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По подсчетам Нацбанка, в результате создания специализированной организации подразделения инкассаторов сократятся на 60 %, количество спецтранспорта – почти на 40, на треть станет меньше оружия в инкассаторской службе.

Каждый из банков в уставной фонд – а он составит свыше 120 миллионов рублей – внесет вклад, в соответствии с которым и распределятся доли участия в проекте. При этом Нацбанк сохранит за собой контроль и управление наличным денежным обращением.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Наличное денежное обращение требует очень больших затрат, денег. Все любят, чтобы деньги были вовремя в банкоматах и чтобы они имели приятный внешний вид, чтобы не были порванными. Было предложено создание специализированной инкассаторской компании. Задача состоит в том, чтобы эта компания полноценно функционировала на рынке к концу текущего года. Возможная рыночная доля этой компании составит две трети рынка наличного денежного оборота.