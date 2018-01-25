«Все любят, чтобы деньги были вовремя в банкоматах». Каллаур рассказал, что изменится после создания «Белинкассгрупп»
Новости Беларуси. Нацбанк, Беларусбанк и Белагропромбанк создадут специализированную организацию «Белинкассгрупп», оказывающую кассово-инкассаторские услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По подсчетам Нацбанка, в результате создания специализированной организации подразделения инкассаторов сократятся на 60 %, количество спецтранспорта – почти на 40, на треть станет меньше оружия в инкассаторской службе.
Каждый из банков в уставной фонд – а он составит свыше 120 миллионов рублей – внесет вклад, в соответствии с которым и распределятся доли участия в проекте. При этом Нацбанк сохранит за собой контроль и управление наличным денежным обращением.
Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:
Наличное денежное обращение требует очень больших затрат, денег. Все любят, чтобы деньги были вовремя в банкоматах и чтобы они имели приятный внешний вид, чтобы не были порванными.
Было предложено создание специализированной инкассаторской компании. Задача состоит в том, чтобы эта компания полноценно функционировала на рынке к концу текущего года. Возможная рыночная доля этой компании составит две трети рынка наличного денежного оборота.
Что касается валютного рынка, то состояние его стабильно. Сложившийся курс рубля оптимален: он удовлетворяет экспортеров и в то же время способствует финансовому и ценовому равновесию.
Исторического минимума в последнее время удалось достичь по важным макроэкономическим показателям – таким, как инфляция и кредитные ставки. Продолжается процесс дедоллоризации. Доля валютных кредитов снизилась за год на 5,5 %. В национальной валюте вклады по итогам года продемонстрировали прирост.
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