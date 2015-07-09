Новости Беларуси. Казахстан и Беларусь создают новое совместное производство в Астане. Опыт сборки тракторов в Средней Азии показывает высокий спрос на отечественную сельхозтехнику в стране и регионе.

Кроме того, казахских коллег интересуют достижения белорусов в области молочного производства. Об этом 9 июля шла речь на встрече депутатов Палаты представителей нашей страны с делегацией из Средней Азии.

В рамках визита парламентарии и представители бизнеса посетят ряд предприятий для ознакомления с их опытом и последующей его реализации в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Щетько, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по аграрной политике:

И подтверждается, что наши нужны тракторы, особенно в южную часть Казахстана. По северной части, они говорят, мы хорошо работаем, а южной части нужны тракторы, нужна наша техника. И нам надо идти туда.

Ромин Мадинов, председатель комитета по аграрным вопросам Мажилиса Парламента Казахстана:

Для нас это очень важно, потому что, на самом деле, именно Беларусь является на сегодняшний день в Таможенном союзе самой передовой аграрной страной, здесь самые высокие надои, самый высокий процент продукции, которая отгружается на экспорт.