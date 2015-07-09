Форум, собравший представителей молочной промышленности Казахстана, Польши, России, Украины и Беларуси, открылся в Минске

Новости Беларуси. В Минске открылся первый экспортный форум, который собрал ведущих представителей молочной промышленности из Казахстана, Польши, России, Украины и Беларуси. Главная тема дискуссии – повышения экспортного потенциала и диверсификация отрасли. В последнем белорусские производители преуспели.

По данным Международной молочной федерации, Беларусь входит в пятерку мировых лидеров-экспортеров молокопродуктов.

Только с начала года отечественным производителям удалось расширить географию рынков сбыта в два раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Маринич, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы открыли для себя сегодня новые страны, торгуем с Китаем, возобновляется торговля молочными продуктами с Венесуэлой. Сегодня в странах постсоветского пространства мы увеличили свое присутствие в разы. Армения, Таджикистан, Кыргызстан. Поэтому вопросы эти сегодня находятся на постоянном контроле Министерства сельского хозяйства. И мы активно ищем другие рынки. Но хотел бы сказать, что рынок Российской Федерации был и останется для нас приоритетным.

Лю Сюэсун, торгово-экономический советник посольства Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:

Уже 14 молочных комбинатов получили китайскую сертификацию. Скоро 15 получит сертификацию. Так что доступна ваша молочная в Китае, китайский рынок уже допускается. И, насколько я знаю, особенно много молодых потребителей уже обратили внимание на белорусские молочные продукты. Особенно сухое молоко, кисломолочный порошок пользуются хорошим спросом.