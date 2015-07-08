Миссия МВФ 8 июля приступила к работе в Минске

Новости Беларуси. Миссия Международного валютного фонда сегодня, 8 июля, приступила к работе в Минске. Беларусь рассчитывает на новую программу кредитной поддержки от МВФ. Предполагается, это поможет укрепить национальный курс и платежный баланс, а также увеличить валютный запас.

Напомним, что наша республика уже имеет опыт сотрудничества с международным фондом. В 2009 Беларусь по программе стенд-бай получила кредит в размере 3,5 миллиардов долларов. Все обязательства по этому займу уже выполнены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.