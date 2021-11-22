Прямой эфир

Караник: много ума не надо превратить лес в дрова. Нам нужно экспортировать готовую продукцию

22 ноября 2021 21:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь не желает обострения на фоне кризиса на границе и продолжит по возможности помогать беженцам. Об этом 22 ноября заявил Президент. Александр Лукашенко сегодня обсудил это с губернатором Гродненского области Владимиром Караником и своим помощником по региону Юрием Караевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В кабинете Президента были затронуты и другие темы. Глава государства поинтересовался положением дел в Гродненском регионе – работой сельского хозяйства и экономики. В частности, Владимиру Каранику поручено активизировать работы по подготовке земли к весеннему севу. Предложил Президент также построить в области предприятия по переработке древесины. Много сырья мы пока не перерабатываем, а оно не должно пропадать.

Караник: много ума не надо превратить лес в дрова. Нам нужно экспортировать готовую продукцию-1

Губернатор выразил уверенность в том, что введение двух мебельных фабрик, которые сейчас строятся в Гродненской области, помогут увеличить переработку леса и нарастить экспорт уже готовой продукции.  

Караник: много ума не надо превратить лес в дрова. Нам нужно экспортировать готовую продукцию-4

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:  
Много ума не надо превратить лес в дрова. Основная задача – это развитие высокомаржинальных производств. И я доложил о тех проектах. Две мебельные фабрики, которые на сегодняшний момент находятся на этапе строительства в Гродненской области. Это задача наша – экспортировать не сырье, а готовую продукцию.

Виктория Ходосок, корреспондент:
Так или иначе, марионеткой в руках Запада Беларуси не быть, как бы ни старался Евросоюз побольнее ударить. Ведь в противостоянии хороша сплоченность, а в европейском доме ее давно уже нет.

Читайте также:

Президент Беларуси: они говорят о наших выборах, а вспомните, как победил Дуда. Это была полная фальсификация

Лукашенко: «Южнее нас леса нет. Весь мир будет пользоваться продукцией деревообработки, никуда не денутся»

Караник о деревообработке в Беларуси: «Каждую возможность превратить отходы в доходы мы должны использовать»

# Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Владимир Караник # Виктория Ходосок # Юрий Караев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сколько белорусы готовы потратить в «Чёрную пятницу»? Результаты опроса
22 ноября 2021 17:33

Сколько белорусы готовы потратить в «Чёрную пятницу»? Результаты опроса

Основными темами форума GBCregions в Витебске станут цифровые решения в энергетике и культуре
22 ноября 2021 17:29

Основными темами форума GBCregions в Витебске станут цифровые решения в энергетике и культуре

В Беларуси установлен особый порядок формирования цен на импортируемую гречку
22 ноября 2021 17:24

В Беларуси установлен особый порядок формирования цен на импортируемую гречку