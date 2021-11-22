Караник: много ума не надо превратить лес в дрова. Нам нужно экспортировать готовую продукцию
Новости Беларуси. Беларусь не желает обострения на фоне кризиса на границе и продолжит по возможности помогать беженцам. Об этом 22 ноября заявил Президент. Александр Лукашенко сегодня обсудил это с губернатором Гродненского области Владимиром Караником и своим помощником по региону Юрием Караевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В кабинете Президента были затронуты и другие темы. Глава государства поинтересовался положением дел в Гродненском регионе – работой сельского хозяйства и экономики. В частности, Владимиру Каранику поручено активизировать работы по подготовке земли к весеннему севу. Предложил Президент также построить в области предприятия по переработке древесины. Много сырья мы пока не перерабатываем, а оно не должно пропадать.
Губернатор выразил уверенность в том, что введение двух мебельных фабрик, которые сейчас строятся в Гродненской области, помогут увеличить переработку леса и нарастить экспорт уже готовой продукции.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Много ума не надо превратить лес в дрова. Основная задача – это развитие высокомаржинальных производств. И я доложил о тех проектах. Две мебельные фабрики, которые на сегодняшний момент находятся на этапе строительства в Гродненской области. Это задача наша – экспортировать не сырье, а готовую продукцию.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Так или иначе, марионеткой в руках Запада Беларуси не быть, как бы ни старался Евросоюз побольнее ударить. Ведь в противостоянии хороша сплоченность, а в европейском доме ее давно уже нет.
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