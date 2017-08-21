Капуста как еда и деньги: почему в Беларуси становится все больше фермерских хозяйств

Новости Беларуси. Малый бизнес – большие перспективы. В Беларуси фермеров становится с каждым годом все больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Минсельхозпрода, за пятилетку в этом секторе создадут более 3,5 тысяч новых рабочих мест. Сельские предприниматели без поддержки не останутся. Конечно, по мере возможности. Ведь все-таки фермерство – это в первую очередь бизнес, где многое зависит от самого вдохновителя. Как сейчас решается земельный вопрос?

Ростислав Бако, владелец фермерского хозяйства:

Засолочный сорт. Кочан растет 10 кг. Из одного кочана эмалированное ведро. Но это еще не предел, – уверяет фермер со стажем. Кочаны выращивал в разы больше. В 2017 году все овощи созревают немного позже, чем обычно. Тем не менее, бизнес Бако плодоносит уже почти 20 лет, несмотря на погодные катаклизмы и скептицизм конкурентов.

Ростислав Бако, владелец фермерского хозяйства:

Просто люди не верили, что это наше белорусское, а не привезенное из Польши. Пекинская капуста просто разрушила стереотипы некоторых белорусских аграриев. Сейчас она уже не чувствует себя иностранкой на этих полях.

На 64 гектарах фермер Бако вместе с сыновьями растит еще картошку, свеклу, морковь и зерновые. Продукты в основном поставляют на небольшие оптовые базы в Минске. Как не зарыть талант в землю? В этом хозяйстве такой вопрос не стоит. Здесь землю возделывают. И довольно успешно. Только капусты засеяно более 10 гектаров. От брокколи до пекинской. Одним словом, в этом хозяйстве бизнес приносит свои плоды.

Бизнес начинали в конце 90-х. Тогда приходилось рассчитывать только на себя. О государственных льготах и разговоров не было. Со временем к делу подключились сыновья. Некоторую технику взяли в лизинг. Сегодня Бако уже готов разрабатывать новые бизнес-почвы.

Ростислав Бако, владелец фермерского хозяйства:

Подали документы в райисполком на расширение, власти, вроде бы, относятся к этому положительно. Надеемся, вопрос решится.

Курс на расширение взял не только фермер. В целом, в стране с 1995 по 2016 годы площадь фермерских земель увеличилась в три раза. Сейчас в Беларуси более трех тысяч фермерских хозяйств. Большинство из них производят сельхозпродукцию.