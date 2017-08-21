Прямой эфир

Капуста как еда и деньги: почему в Беларуси становится все больше фермерских хозяйств

21 августа 2017 17:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Малый бизнес – большие перспективы. В Беларуси фермеров становится с каждым годом все больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Минсельхозпрода, за пятилетку в этом секторе создадут более 3,5 тысяч новых рабочих мест. Сельские предприниматели без поддержки не останутся. Конечно, по мере возможности. Ведь все-таки фермерство – это в первую очередь бизнес, где многое зависит от самого вдохновителя. Как сейчас решается земельный вопрос?

Капуста как еда и деньги: почему в Беларуси становится все больше фермерских хозяйств-1

Ростислав Бако, владелец фермерского хозяйства:
Засолочный сорт. Кочан растет 10 кг. Из одного кочана эмалированное ведро.

Но это еще не предел, – уверяет фермер со стажем. Кочаны выращивал в разы больше. В 2017 году все овощи созревают немного позже, чем обычно. Тем не менее, бизнес Бако плодоносит уже почти 20 лет, несмотря на погодные катаклизмы и скептицизм конкурентов.

Капуста как еда и деньги: почему в Беларуси становится все больше фермерских хозяйств-4

Капуста как еда и деньги: почему в Беларуси становится все больше фермерских хозяйств-6

Ростислав Бако, владелец фермерского хозяйства:
Просто люди не верили, что это наше белорусское, а не привезенное из Польши.

Пекинская капуста просто разрушила стереотипы некоторых белорусских аграриев. Сейчас она уже не чувствует себя иностранкой на этих полях.

Капуста как еда и деньги: почему в Беларуси становится все больше фермерских хозяйств-9

На 64 гектарах фермер Бако вместе с сыновьями растит еще картошку, свеклу, морковь и зерновые. Продукты в основном поставляют на небольшие оптовые базы в Минске. 

Как не зарыть талант в землю? В этом хозяйстве такой вопрос не стоит. Здесь землю возделывают. И довольно успешно. Только капусты засеяно более 10 гектаров. От брокколи до пекинской. Одним словом, в этом хозяйстве бизнес приносит свои плоды.

Капуста как еда и деньги: почему в Беларуси становится все больше фермерских хозяйств-12

Бизнес начинали в конце 90-х. Тогда приходилось рассчитывать только на себя. О государственных льготах и разговоров не было. Со временем к делу подключились сыновья. Некоторую технику взяли в лизинг. Сегодня Бако уже готов разрабатывать новые бизнес-почвы.

Капуста как еда и деньги: почему в Беларуси становится все больше фермерских хозяйств-15

Капуста как еда и деньги: почему в Беларуси становится все больше фермерских хозяйств-17

Ростислав Бако, владелец фермерского хозяйства:
Подали документы в райисполком на расширение, власти, вроде бы, относятся к этому положительно. Надеемся, вопрос решится.

Капуста как еда и деньги: почему в Беларуси становится все больше фермерских хозяйств-20

Курс на расширение взял не только фермер. В целом, в стране с 1995 по 2016 годы площадь фермерских земель увеличилась в три раза. Сейчас в Беларуси более трех тысяч фермерских хозяйств. Большинство из них  производят сельхозпродукцию.

Капуста как еда и деньги: почему в Беларуси становится все больше фермерских хозяйств-23

Наталья Занько, начальник отдела реформирования предпринимательства и малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Если государством будут предприняты какие-то нормативные акты, которые позволят еще более свободно заниматься частным бизнесом, то, конечно же, это будет только приветствоваться. И Министерство сельского хозяйства, в частности, поддерживает.

Как отмечают эксперты, зачастую этот бизнес становится семейным, а фермерских хозяйств в стране – все больше.

Дело, в принципе, выгодное. Тем более, что в Беларуси поддерживают сельских бизнесменов. Особенно на первых порах. Освобождение от некоторых налогов, кредиты на развитие своего дела. Одним словом, малый бизнес может приносить большие доходы.

# Экономика # Дмитрий Травин # Бизнес в Беларуси # Ольга Коршун # Наталья Занько

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 21.08.2017
21 августа 2017 16:58

Новости экономики за 21.08.2017

В Беларуси намолотили уже 7 млн тонн зерна
21 августа 2017 13:44

В Беларуси намолотили уже 7 млн тонн зерна

«Надо думать не о показателях, а как хлеб убрать»: 4000 тонн намолотил экипаж комбайнера из Минской области
21 августа 2017 09:01

«Надо думать не о показателях, а как хлеб убрать»: 4000 тонн намолотил экипаж комбайнера из Минской области