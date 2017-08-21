Новости экономики за 21.08.2017

Новости Беларуси. Белорусский хлеб на прилавках магазинов в Азербайджане. Пробную партию Гродненского хлебозавода из 15 наименований поставят в восточную часть Закавказья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Куда еще в ближайшее время отправятся сухари и баранки, знает наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

Спрос определяет предложение. В ближайшее время сухари и баранки отправятся в Краснодар.

РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ ЭКСПОРТА

Ежемесячно гродненское предприятие поставляет в Россию около трех тонн хлеба. Гродненцы налаживают поставки и на рынки других стран. Это батоны, рожки, тосты. Знаком вкус гродненского хлеба и жителям США: хлеб поставлялся в Нью-Йорк, на очереди – Лос-Анджелес. Особенные требования американские партнеры предъявляют к упаковке. По их пожеланию хлеб будет поставляться в картонных коробках.

ЭКОНОМИТЬ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

В Беларуси появятся электрические котельные. Пока в качестве пилотного проекта за счет местных бюджетов в Барановичах, Витебске, Мозыре, Сморгони, Дзержинске и Чериковском районе. Электрокотлы помогут в модернизации теплоисточников с низкой подключенной тепловой нагрузкой. Экономия получается за счет снижения потерь тепла при транспортировке, оптимизации численности работников, уменьшения затрат на обслуживание.

СЧЕТ «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

На 400 миллионов долларов открыто депозитных счетов на семейный капитал за 2,5 года действия программы. Депозиты появились 1 января 2015 года. Размер счета – 10 тысяч долларов. Право на поддержку имеют родители либо усыновители третьего и последующих детей, родившихся до 31 декабря 2019 года. При этом как минимум трое в семье не должны быть старше 18 лет. Семейный капитал не выдается на руки, а хранится на специальном депозите.