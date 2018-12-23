Какие задачи решит новая редакция Налогового кодекса? Объясняет Элла Селицкая

Новости Беларуси. В пакете бюджетных документов нынешнего года особое место занимает Налоговый кодекс, а, точнее, его обновленный вариант, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Работа проделана колоссальная, причем не только госорганами, но и бизнесом, и экспертным сообществом. Об основных новациях главного налогового документа, а также о дальнейшем реформировании налогового законодательства мы спросим у заместителя министра по налогам и сборам Эллы Селицкой. Юлия Огнева, СТВ:

Элла Александровна, здравствуйте.

Элла Селицкая, заместитель министра по налогам и сборам Беларуси:

Здравствуйте, Юлия. Юлия Огнева:

Давайте сразу о главном. Налоговый кодекс принят уже во втором чтении. Как бы вы могли охарактеризовать документ? Удалось ли справиться с задачей, которую поставил перед вами Президент? Элла Селицкая:

Подготовленная редакция решала три основные задачи. Первое направление – это простота, доступность понимания кодекса, устранение правовой неопределенности. И мы старались написать кодекс, изложить его простым человеческим языком, насколько это возможно. Второе направление – это вопросы совершенствования налогового администрирования. Очень либеральные подходы заложены к приостановлению операций по счетам плательщиков, когда они не исполняют свои налоговые обязательства. С введением принципа добросовестности плательщиков таким плательщикам будет даваться дополнительное время на устранение допущенного нарушения, при этом операции по счетам приостанавливаться не будут.

Третье направление тоже немаловажное. Может быть, одно из самых важных. Это выполнение поручений главы государства в развитии декрета № 7. Правительству было поручено внести предложения по привлечению инвестиций в нашу страну, по реинвестированию прибыли, по созданию новых рабочих мест. Здесь мы тоже нашли пути и возможности в реализации норм в Налоговом кодексе. Первое – это усовершенствован порядок предоставления инвестиционного вычета, и размер его увеличен в полтора раза для целей исчисления налога на прибыль. В части налога на прибыль предусматривается уменьшение ставки на 50 % в отношении дивидендов, если они не распределяются в течение трех лет, и полное освобождение, если не распределяется прибыль (не направляется учредителям на дивиденды, а направляется на развитие производства) в течение 5 лет.

Юлия Огнева:

Насколько я понимаю, это не финальные изменения налогового законодательства. Может быть, уже можно о чем-то говорить? Элла Селицкая:

Однозначно. Жизнь не стоит на месте, и в процессе подготовки пришли к выводу (и озвучили на совещании у главы государства) о том, чтобы продолжить работу. И в первую очередь продолжать вносить предложения в Налоговый кодекс, которые будут направлены на развитие предпринимательской деятельности, на раскрепощение деловой активности. Все предложения, которые будут обсуждаться, вырабатываться, должны будут в обязательном порядке проходить через Совет по развитию предпринимательства. И при их одобрении – включаться в подготовленный законопроект и в последующем получить дорогу в жизнь. Есть у нас, например, вопросы по налогу на добавленную стоимость. Есть ограничения, которые установлены для входного налога, и в течение короткого периода времени нам не удалось найти и выработать компромиссное решение.