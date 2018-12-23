Какие изменения планируется внести в институт налоговых консультантов?

Новости Беларуси. О вероятных изменениях в институте налоговых консультантов в программе «Неделя» рассказала заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая.
Юлия Огнева, СТВ:
Еще один вопрос, который также решался в конце прошлого года, это институт налоговых консультантов. Казалось бы, прошел всего год, но уже вы же говорите о том, что нужно вносить в него изменения. Расскажите, что не так?
Элла Селицкая, заместитель министра по налогам и сборам Беларуси:
Нельзя сказать, что тут что-то совсем не так. На сегодняшний день у нас получили аттестат налоговых консультантов 328 человек. Ожидают экзамена 1061 человек. Поэтому процесс идет.
Но, вы знаете, когда появляется какое-то новое регулирование, новое направление, несомненно, бывают и проблемные вопросы, с которыми сталкиваешься. И один из таких вопросов: чем те субъекты хозяйствования, которые осуществляют бухгалтерский учет либо, например, ведут налоговый учет, сдают налоговые декларации и при этом работают на аутсорсинге, отличаются от бухгалтеров предприятий? По сути, ничем. Вот они говорят: если мы этим занимались, почему мы сегодня должны в данном случае получать аттестат налогового консультанта?
Обсудив этот вопрос со всеми заинтересованными, мы пришли к выводу, что нужно все-таки создавать равные условия. Поэтому и предложено было в данном случае подготовить законопроект, где это предусмотрено, согласовать его со всеми заинтересованными (что мы на сегодняшний день и сделали) и внести на рассмотрение Совета Министров.
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