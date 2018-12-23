Какие изменения планируется внести в институт налоговых консультантов?

Новости Беларуси. О вероятных изменениях в институте налоговых консультантов в программе «Неделя» рассказала заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая.

Юлия Огнева, СТВ:

Еще один вопрос, который также решался в конце прошлого года, это институт налоговых консультантов. Казалось бы, прошел всего год, но уже вы же говорите о том, что нужно вносить в него изменения. Расскажите, что не так?

Элла Селицкая, заместитель министра по налогам и сборам Беларуси:

Нельзя сказать, что тут что-то совсем не так. На сегодняшний день у нас получили аттестат налоговых консультантов 328 человек. Ожидают экзамена 1061 человек. Поэтому процесс идет.