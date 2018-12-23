Какие результаты принёс указ «О регулировании деятельности физических лиц»? Рассказывает заместитель министра по налогам и сборам

Новости Беларуси. Об указе «О регулировании деятельности физических лиц» в программе «Неделя» рассказала заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая.
Новости Беларуси. Об указе «О регулировании деятельности физических лиц» в программе «Неделя» рассказала заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая.
Юлия Огнева, СТВ:
В конце 2017 года был принят революционный пакет документов, направленных на либерализацию ведения бизнеса в стране. В частности, что касается вашего ведомства, то это указ «О регулировании деятельности физических лиц».
Элла Селицкая, заместитель министра по налогам и сборам Беларуси:
По состоянию на 1 декабря у нас уже порядка 34 тысячи плательщиков, которые заявились и занимаются непосредственно такой деятельностью.
Юлия Огнева:
А раньше сколько было?
Элла Селицкая:
Вы знаете, по сравнению с прошлым годом увеличение произошло порядка на 70 %. Если говорить о суммах, поступивших в бюджет, то в текущем году поступило 4 миллиона белорусских рублей. Может быть, это немного, но надо понимать, что это физические лица. И в сопоставимых ценах размер увеличения составил 200 % практически.
Появляются новые виды деятельности, и мы тоже, проанализировав все, в подготовленном законопроекте, в Налоговом кодексе, постарались виды деятельности расширить. Например, предлагаем установить заявительный принцип на такой вид деятельности, как нанесение аквагрима на лицо, на тело. Еще один вид – это упаковка, например, тех или иных товаров красивая, сувенирная.
Больше подробностей интервью здесь.