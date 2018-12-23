Какие результаты принёс указ «О регулировании деятельности физических лиц»? Рассказывает заместитель министра по налогам и сборам

Новости Беларуси. Об указе «О регулировании деятельности физических лиц» в программе «Неделя» рассказала заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая.

Юлия Огнева, СТВ:

В конце 2017 года был принят революционный пакет документов, направленных на либерализацию ведения бизнеса в стране. В частности, что касается вашего ведомства, то это указ «О регулировании деятельности физических лиц».

Элла Селицкая, заместитель министра по налогам и сборам Беларуси:

По состоянию на 1 декабря у нас уже порядка 34 тысячи плательщиков, которые заявились и занимаются непосредственно такой деятельностью.

Юлия Огнева:

А раньше сколько было?