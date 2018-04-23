Какие штрафы грозят нелегальным торговцам на стихийных рынках? Комментарий Мингорисполкома

Новости Беларуси. В Минске применяют новшество, которое, по мнению городских властей, оставит в прошлом стихийные рынки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Контролируют нарушителей специальные патрули. За незаконную уличную торговлю за несколько месяцев штрафов выписали уже на сумму 6 тысяч рублей. Количество взысканий с продавцов вдвое выше цифры 2017 года. Применили и новый метод.

Излюбленные места торговцев – подземные переходы и площадки у станций метро. Ассортимент «магазинов» под открытым небом традиционно широкий, а вот качество товаров – сомнительное.

Нина Емельянова, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Дополнительным механизмом по борьбе с несанкционированной торговлей считаем также взыскание единого налога с физических лиц, кто осуществляет торговлю в неустановленных местах. Если человек попался в первый раз, он заплатит одну ставку единого налога. Но при повторном выявлении такого же правонарушения эта ставка взымается в 5-кратном размере.

Думаю, что эта мера также повлияет на снижение уличных торговцев с улиц города Минска.

Добавим, что половина нелегальных продавцов – не со столичной регистрацией. Продать товар в бойком месте стремятся приезжие из регионов.