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Как создать бизнес на селе? Фермеры из Сенненского района рассказывают, как выращивают экопродукты

22 апреля 2018 17:31
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Новости Беларуси. Герои программы, о которых пойдет речь в следующем сюжете, – фермеры из Сенненского района.

Как создать бизнес на селе? Фермеры из Сенненского района рассказывают, как выращивают экопродукты-1

Как создать бизнес на селе? Фермеры из Сенненского района рассказывают, как выращивают экопродукты-3

Они уже 30 лет развивают семейный бизнес на земле. Сейчас супруги и их взрослые дети диктуют моду на экологически чистые продукты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Государство – им в помощь: благодаря президентской программе по развитию подсобного хозяйства, купили новый трактор, чтобы техническое оснащение хозяйства соответствовало далеко идущим планам по развитию бизнеса.

Как создать бизнес на селе? Фермеры из Сенненского района рассказывают, как выращивают экопродукты-6

Как создать бизнес на селе? Фермеры из Сенненского района рассказывают, как выращивают экопродукты-8

Юрий Кржисинский, житель Яново:
В день мы надаиваем зимой столько, сколько в колхозе ферма надаивает за день. То есть получается около 500-600 литров сдаем. Поэтому, я думаю, этого достаточно, чтобы существовать.

Как создать бизнес на селе? Фермеры из Сенненского района рассказывают, как выращивают экопродукты-11

Когда родился Юра, родители держали всего трех коров. Рос сын, расширялось и домашнее подворье. Сегодня у Кржисинских 25 буренок, четыре теленка, еще с десяток ждут к лету. Три поросенка и бесчисленное количество кур.

Юрий Кржисинский:
Только у фермера может быть 25 часов в сутках. Почему 25? Потому что мы на час раньше встаем.

Как создать бизнес на селе? Фермеры из Сенненского района рассказывают, как выращивают экопродукты-14

День в этой семье начинается в 4 часа утра. Заканчивается – ближе к полуночи. Надо не только накормить, надоить, но и смастерить. Папа с сыном сами сделали косилку и агрегат для копки картошки, измельчитель овощей и дровокол.

Как создать бизнес на селе? Фермеры из Сенненского района рассказывают, как выращивают экопродукты-17

Как создать бизнес на селе? Фермеры из Сенненского района рассказывают, как выращивают экопродукты-19

Михаил Кржисинский, житель Яново:
Вот эти, так сказать, доильные аппараты мы собирали сами. Для чего это надо? Во-первых, это облегчает труд в несколько раз. У нас было 10 коров, мы доили их руками

Как создать бизнес на селе? Фермеры из Сенненского района рассказывают, как выращивают экопродукты-22

Как создать бизнес на селе? Фермеры из Сенненского района рассказывают, как выращивают экопродукты-24

Елена Кржисинская, житель Яново:
Для рук тяжело. А так – аппаратом. Быстро и хорошо, как говорится.

Как создать бизнес на селе? Фермеры из Сенненского района рассказывают, как выращивают экопродукты-27

Технопарк в хозяйстве тоже немалый: ворошилки, пресс, культиватор. Ведь коров, которые дают больше 130 тонн молока в год, нужно чем-то кормить.

Как создать бизнес на селе? Фермеры из Сенненского района рассказывают, как выращивают экопродукты-30

Анастасия Бут, СТВ:
А еще у фермеров 82 «лошадки». Все они живут под копотом этого красавца по имени «Белорус». Незаменимый помощник появился в хозяйстве два года назад, благодаря президентской программе по развитию подсобного хозяйства. В кредит и под очень низкий процент.

Как создать бизнес на селе? Фермеры из Сенненского района рассказывают, как выращивают экопродукты-33

Государство владельцам подсобного хозяйства дает землю под пастбища. Совсем скоро буренки будут отдыхать в поле и жевать свежую траву. А тем временем фермерам предстоит заготовить минимум 60 тонн сена на зиму. Под сенокос вот-вот Кржисинским выделят 26 гектаров.

Михаил Кржисинский:
Сейчас горячая пора не только у нас, но и в колхозе, да и целиком по стране. Посевная, большие объемы в колхозах. У нас меньшие объемы.

Планы у семьи амбициозные: для начала стать официально фермерами. Пока они считаются просто владельцами подсобного хозяйства. А дальше…

Как создать бизнес на селе? Фермеры из Сенненского района рассказывают, как выращивают экопродукты-36

Юрий Кржисинский:
Я думаю, что через год-два где-нибудь здесь, на этом месте мы построим модуль по переработке молока. Будем перерабатывать молоко. Сыр, сметана, сливки, йогурт – вот такая продукция.

Как создать бизнес на селе? Фермеры из Сенненского района рассказывают, как выращивают экопродукты-39

Елена Кржисинская, житель Яново:
Что выращиваем, то и едим: и свинина, и телятина, и яйцо, и пельмени, и грибы – всё, что собираем. А тут у нас уже сальце.

За экологически чистые продукты во всем мире потребители готовы голосовать рублем. А фермеры, как никто, знают цену тому, что без красителей и консервантов. Сегодня экотовары – это не просто модная тенденция, но и перспективный бизнес.

Как создать бизнес на селе? Фермеры из Сенненского района рассказывают, как выращивают экопродукты-42

# Экономика # Бизнес в Беларуси # Фотофакт # Анастасия Бут

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