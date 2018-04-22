Как создать бизнес на селе? Фермеры из Сенненского района рассказывают, как выращивают экопродукты

Новости Беларуси. Герои программы, о которых пойдет речь в следующем сюжете, – фермеры из Сенненского района.

Они уже 30 лет развивают семейный бизнес на земле. Сейчас супруги и их взрослые дети диктуют моду на экологически чистые продукты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Государство – им в помощь: благодаря президентской программе по развитию подсобного хозяйства, купили новый трактор, чтобы техническое оснащение хозяйства соответствовало далеко идущим планам по развитию бизнеса.

Юрий Кржисинский, житель Яново:

В день мы надаиваем зимой столько, сколько в колхозе ферма надаивает за день. То есть получается около 500-600 литров сдаем. Поэтому, я думаю, этого достаточно, чтобы существовать.

Когда родился Юра, родители держали всего трех коров. Рос сын, расширялось и домашнее подворье. Сегодня у Кржисинских 25 буренок, четыре теленка, еще с десяток ждут к лету. Три поросенка и бесчисленное количество кур. Юрий Кржисинский:

Только у фермера может быть 25 часов в сутках. Почему 25? Потому что мы на час раньше встаем.

День в этой семье начинается в 4 часа утра. Заканчивается – ближе к полуночи. Надо не только накормить, надоить, но и смастерить. Папа с сыном сами сделали косилку и агрегат для копки картошки, измельчитель овощей и дровокол.

Михаил Кржисинский, житель Яново:

Вот эти, так сказать, доильные аппараты мы собирали сами. Для чего это надо? Во-первых, это облегчает труд в несколько раз. У нас было 10 коров, мы доили их руками

Елена Кржисинская, житель Яново:

Для рук тяжело. А так – аппаратом. Быстро и хорошо, как говорится.

Технопарк в хозяйстве тоже немалый: ворошилки, пресс, культиватор. Ведь коров, которые дают больше 130 тонн молока в год, нужно чем-то кормить.

Анастасия Бут, СТВ:

А еще у фермеров 82 «лошадки». Все они живут под копотом этого красавца по имени «Белорус». Незаменимый помощник появился в хозяйстве два года назад, благодаря президентской программе по развитию подсобного хозяйства. В кредит и под очень низкий процент.

Государство владельцам подсобного хозяйства дает землю под пастбища. Совсем скоро буренки будут отдыхать в поле и жевать свежую траву. А тем временем фермерам предстоит заготовить минимум 60 тонн сена на зиму. Под сенокос вот-вот Кржисинским выделят 26 гектаров. Михаил Кржисинский:

Сейчас горячая пора не только у нас, но и в колхозе, да и целиком по стране. Посевная, большие объемы в колхозах. У нас меньшие объемы. Планы у семьи амбициозные: для начала стать официально фермерами. Пока они считаются просто владельцами подсобного хозяйства. А дальше…

Юрий Кржисинский:

Я думаю, что через год-два где-нибудь здесь, на этом месте мы построим модуль по переработке молока. Будем перерабатывать молоко. Сыр, сметана, сливки, йогурт – вот такая продукция.