«Это поспособствует развитию бизнеса». Беларусь и Италия подписали договор о сотрудничестве в сфере «зелёной» экономики

Новости Беларуси. Беларусь и Италия подписали договор о сотрудничестве в сфере «зеленой» экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общая стоимость предполагаемых проектов – 5 миллионов евро.

Над ними будут работать напрямую с партнерами из ЕС представители Ассоциации итальянских предпринимателей в Беларуси и свободных экономических зон Гомеля и Бреста. Сегодня, 23 апреля, на встрече в Минске стороны оговорили упрощенные условия регистрации бизнеса, который будет осваивать новые направления.

Паоло Тонини, коммерческий советник Посольства Италии в Беларуси:

Это очень важный форум как для Италии, так и для Беларуси. Сегодня подписан очень значимый контракт о сотрудничестве. Это, несомненно, поспособствует развитию бизнеса. Потенциал экономического развития используется в большом объеме. Это благодаря тому, что Беларусь занимает хорошее стратегическое положение, находясь в центре Европы.