«Это поспособствует развитию бизнеса». Беларусь и Италия подписали договор о сотрудничестве в сфере «зелёной» экономики

Новости Беларуси. Беларусь и Италия подписали договор о сотрудничестве в сфере «зеленой» экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общая стоимость предполагаемых проектов – 5 миллионов евро.
Новости Беларуси. Беларусь и Италия подписали договор о сотрудничестве в сфере «зеленой» экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общая стоимость предполагаемых проектов – 5 миллионов евро.
Над ними будут работать напрямую с партнерами из ЕС представители Ассоциации итальянских предпринимателей в Беларуси и свободных экономических зон Гомеля и Бреста.
Сегодня, 23 апреля, на встрече в Минске стороны оговорили упрощенные условия регистрации бизнеса, который будет осваивать новые направления.
Паоло Тонини, коммерческий советник Посольства Италии в Беларуси:
Это очень важный форум как для Италии, так и для Беларуси. Сегодня подписан очень значимый контракт о сотрудничестве. Это, несомненно, поспособствует развитию бизнеса.
Потенциал экономического развития используется в большом объеме. Это благодаря тому, что Беларусь занимает хорошее стратегическое положение, находясь в центре Европы.
Алексей Лачимов, начальник управления внешнеэкономических связей и экономического развития администрации СЭЗ «Брест»:
Мы надеемся, что данное подписанное соглашение будет в том числе нашими итальянскими партнерами привлекать инвестиции итальянского капитала в свободную экономическую зону города Бреста.
Отметим, что это уже второй подобный форум, на котором представители бизнеса двух стран обсуждают вопросы «зеленой» экономики. Сейчас в Беларуси зарегистрировано около 150 предприятий с итальянским капиталом.
«Умный город» и энергоэффективность. Что обсуждают на итало-белорусском форуме по «зелёной» экономике в Минске