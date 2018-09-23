Какие обувные тренды в этом сезоне, во что обуваются олимпийцы и сколько продукции идёт на экспорт? Интервью с гендиректором холдинга «Марко»

Новости Беларуси. Среди продукции, представленной Президенту на неделе, были и лыжные ботинки «Марко», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Экспериментальные образцы и вещи, которые сходят с конвейера. Президент побывал на выставке спортинвентаря и музинструментов Съемочная группа телеканала СТВ отправились на предприятие, чтобы посмотреть, как делают эту обувь, и расспросить генерального директора холдинга о востребованности такого товара, сколько он будет стоить и когда появится на прилавках. Ну и, конечно, в целом о работе предприятия.

Большое интервью «Недели» – с Николаем Мартыновым.

Юлия Огнева, СТВ:

Николай Васильевич, я так понимаю, это те самые лыжные ботинки? Расскажите, какая история?

Николай Мартынов, генеральный директор СООО «Марко»:

История началась у нас после зимних Олимпийских игр, где наши спортсмены показали хорошие результаты. Это действительно гордость за нашу страну.

Было поручение в апреле, чтобы мы могли изготавливать собственную обувь. За два месяца мы построили 20 моделей, которые были предварительно обсуждены с нашим Министерством спорта. Были определены замечания, которые мы учли. И с августа мы начали выпускать эту обувь. Сегодня уже у нас выпущено более 11 тысяч пар. Миссия на этом не заканчивается. Думаю, что может быть и для наших олимпийцев со временем тоже будем выпускать. Юлия Огнева:

Скажите, а в широкую продажу они поступят?

Николай Мартынов:

В белорусской торговле они точно появятся. На следующий год мы будем пробовать уже российский рынок. Юлия Огнева:

Сколько примерно будут стоить ботинки? Николай Мартынов:

От 36 рублей до 70 рублей. Это будет наша отпускная цена.

Юлия Огнева:

Николай Васильевич, я так понимаю, здесь как раз начинается производство? Николай Мартынов:

Сейчас заготовка накладывается: стелька, потом стелька на колодку, колодка потом будет вставляться и разогреваться, через этот тоннель проходить. Там будет идти затяжка уже. Юлия Огнева:

Правильно ли я понимаю, что благодаря поручению Президента вы получили новый продукт, который фактически не потребовал от вас каких-то капитальных вложений больших?

Николай Мартынов:

Да, это безусловно так. Капитальных вложений для выпуска данной обуви нет, только так называемый расходник. Это новый вид продукции, который нами раньше практически не рассматривался, чтобы выпускать его. Юлия Огнева:

Вообще, в целом какие сейчас тренды обувные?

Николай Мартынов:

Сегодня спортивное направление. В любом случае в обуви так называемой повседневной должен быть комфорт. Спортивного направления вся обувь. Юлия Огнева:

Сколько сейчас вы продаете на внутреннем рынке и сколько поставляете на экспорт? Николай Мартынов:

Сегодня у нас порядка 37 % на экспорт. Остальное мы продаем на внутренний рынок.

Юлия Огнева:

Развейте слухи. Говорят, что на экспорт и на внутренний рынок совершенно разная обувь? Николай Мартынов:

Нет. Это одна и та же обувь. И я думаю, что приоритеты именно на внутреннем рынке. Проста она может быстрее раскупаться, потому что первые выпуски проходят здесь. Поэтому когда сезон уже к середине или к концу, уже может тех или иных моделей не быть.

Юлия Огнева:

Это производство, на котором мы сейчас находимся, требует какой-то модернизации? Николай Мартынов:

Я думаю, что это постоянно нужно – добавлять какие-то новые виды оборудования. Допустим, лазерная обработка кожтоваров – это необходимо. Присутствует, допустим, условно вышивка – это нужно.

Постоянно нужно модернизировать, скажем, добавлять какие-то виды или типы оборудования для того, чтобы быть в тренде по направлению моды.