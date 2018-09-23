Какие обувные тренды в этом сезоне, во что обуваются олимпийцы и сколько продукции идёт на экспорт? Интервью с гендиректором холдинга «Марко»
Новости Беларуси. Среди продукции, представленной Президенту на неделе, были и лыжные ботинки «Марко», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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Съемочная группа телеканала СТВ отправились на предприятие, чтобы посмотреть, как делают эту обувь, и расспросить генерального директора холдинга о востребованности такого товара, сколько он будет стоить и когда появится на прилавках. Ну и, конечно, в целом о работе предприятия.
Большое интервью «Недели» – с Николаем Мартыновым.
Юлия Огнева, СТВ:
Николай Васильевич, я так понимаю, это те самые лыжные ботинки? Расскажите, какая история?
Николай Мартынов, генеральный директор СООО «Марко»:
История началась у нас после зимних Олимпийских игр, где наши спортсмены показали хорошие результаты. Это действительно гордость за нашу страну.
Было поручение в апреле, чтобы мы могли изготавливать собственную обувь. За два месяца мы построили 20 моделей, которые были предварительно обсуждены с нашим Министерством спорта. Были определены замечания, которые мы учли. И с августа мы начали выпускать эту обувь.
Сегодня уже у нас выпущено более 11 тысяч пар. Миссия на этом не заканчивается. Думаю, что может быть и для наших олимпийцев со временем тоже будем выпускать.
Юлия Огнева:
Скажите, а в широкую продажу они поступят?
Николай Мартынов:
В белорусской торговле они точно появятся. На следующий год мы будем пробовать уже российский рынок.
Юлия Огнева:
Сколько примерно будут стоить ботинки?
Николай Мартынов:
От 36 рублей до 70 рублей. Это будет наша отпускная цена.
Юлия Огнева:
Николай Васильевич, я так понимаю, здесь как раз начинается производство?
Николай Мартынов:
Сейчас заготовка накладывается: стелька, потом стелька на колодку, колодка потом будет вставляться и разогреваться, через этот тоннель проходить. Там будет идти затяжка уже.
Юлия Огнева:
Правильно ли я понимаю, что благодаря поручению Президента вы получили новый продукт, который фактически не потребовал от вас каких-то капитальных вложений больших?
Николай Мартынов:
Да, это безусловно так. Капитальных вложений для выпуска данной обуви нет, только так называемый расходник. Это новый вид продукции, который нами раньше практически не рассматривался, чтобы выпускать его.
Юлия Огнева:
Вообще, в целом какие сейчас тренды обувные?
Николай Мартынов:
Сегодня спортивное направление. В любом случае в обуви так называемой повседневной должен быть комфорт. Спортивного направления вся обувь.
Юлия Огнева:
Сколько сейчас вы продаете на внутреннем рынке и сколько поставляете на экспорт?
Николай Мартынов:
Сегодня у нас порядка 37 % на экспорт. Остальное мы продаем на внутренний рынок.
Юлия Огнева:
Развейте слухи. Говорят, что на экспорт и на внутренний рынок совершенно разная обувь?
Николай Мартынов:
Нет. Это одна и та же обувь. И я думаю, что приоритеты именно на внутреннем рынке. Проста она может быстрее раскупаться, потому что первые выпуски проходят здесь. Поэтому когда сезон уже к середине или к концу, уже может тех или иных моделей не быть.
Юлия Огнева:
Это производство, на котором мы сейчас находимся, требует какой-то модернизации?
Николай Мартынов:
Я думаю, что это постоянно нужно – добавлять какие-то новые виды оборудования. Допустим, лазерная обработка кожтоваров – это необходимо. Присутствует, допустим, условно вышивка – это нужно.
Постоянно нужно модернизировать, скажем, добавлять какие-то виды или типы оборудования для того, чтобы быть в тренде по направлению моды.
Юлия Огнева:
У вас крупный инвестиционный проект, который находится уже на завершающей стадии, – это меховой комбинат.
Николай Мартынов:
Я надеюсь, это будет наша гордость.
Юлия Огнева:
Лучше увидеть.
Николай Мартынов:
Да.
Когда закончится модернизация Витебского мехового комбината и какую продукцию там будут изготавливать? Отвечает Николай Мартынов