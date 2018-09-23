Когда закончится модернизация Витебского мехового комбината и какую продукцию там будут изготавливать? Отвечает Николай Мартынов

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя» Николай Мартынов, генеральный директор СООО «Марко». Тема разговора – настоящее и будущее Витебского мехового комбината.
Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя» Николай Мартынов, генеральный директор СООО «Марко». Тема разговора – настоящее и будущее Витебского мехового комбината.
Юлия Огнева, СТВ:
Николай Васильевич, вот то самое производство. Расскажите, что да как здесь.
Николай Мартынов, генеральный директор СООО «Марко»:
Мы сейчас проходим госприемку. Я думаю, что в октябре мы уже будем техническое испытание делать. Думаю, что к 7 ноября мы будем уже официально открываться. Нужно за эти полтора месяца нам вдохнуть жизнь в эти стены, в это оборудование.
Юлия Огнева:
Сколько средств?
Николай Мартынов:
В целом где-то 30 миллионов. Я имею в виду строительную часть и оборудование.
Юлия Огнева:
Итак, здесь будет перерабатываться овчина.
Николай Мартынов:
Овчина, пушнина. Будет пошив изделий из овчины и пошив изделий из пушнины.
Юлия Огнева:
На полную производственную мощность когда выйдете?
Николай Мартынов:
Будем стараться в 2019-2020 годы. У нас, в принципе, на полную мощность запланировано выйти на 2024 год.
Юлия Огнева:
Когда закончите и введете этот завод, что дальше? Наверняка вы не остановитесь.
Николай Мартынов:
Да. До недавнего я говорил, что это стоп. Но мы уже подписали соглашение, будучи с делегацией в Узбекистане, на строительство нового обувного предприятия. К концу 2019 года это предприятие должны ввести в строй и уже выпускать. Поэтому сейчас занимаемся регистрацией этого предприятия, проектированием с подбором оборудования и финансирования.
В Узбекистане запрет на вывоз сырья, но наше соглашение будет позволять обеспечивать, в частности, этот комбинат сырьем. И мы таким образом, скажем, будем продавать технологию обувного бизнеса нашей, я считаю, братской стране.
Какие обувные тренды в этом сезоне, во что обуваются олимпийцы и сколько продукции идёт на экспорт? Интервью с гендиректором холдинга «Марко»