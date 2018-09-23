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Когда закончится модернизация Витебского мехового комбината и какую продукцию там будут изготавливать? Отвечает Николай Мартынов

23 сентября 2018 17:06
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Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя» Николай Мартынов, генеральный директор СООО «Марко». Тема разговора – настоящее и будущее Витебского мехового комбината.

Когда закончится модернизация Витебского мехового комбината и какую продукцию там будут изготавливать? Отвечает Николай Мартынов-1

Когда закончится модернизация Витебского мехового комбината и какую продукцию там будут изготавливать? Отвечает Николай Мартынов-3

Юлия Огнева, СТВ:
Николай Васильевич, вот то самое производство. Расскажите, что да как здесь.

Когда закончится модернизация Витебского мехового комбината и какую продукцию там будут изготавливать? Отвечает Николай Мартынов-6

Николай Мартынов, генеральный директор СООО «Марко»:
Мы сейчас проходим госприемку. Я думаю, что в октябре мы уже будем техническое испытание делать. Думаю, что к 7 ноября мы будем уже официально открываться. Нужно за эти полтора месяца нам вдохнуть жизнь в эти стены, в это оборудование.

Юлия Огнева:
Сколько средств?

Николай Мартынов:
В целом где-то 30 миллионов. Я имею в виду строительную часть и оборудование.

Когда закончится модернизация Витебского мехового комбината и какую продукцию там будут изготавливать? Отвечает Николай Мартынов-9

Когда закончится модернизация Витебского мехового комбината и какую продукцию там будут изготавливать? Отвечает Николай Мартынов-11

Когда закончится модернизация Витебского мехового комбината и какую продукцию там будут изготавливать? Отвечает Николай Мартынов-13

Когда закончится модернизация Витебского мехового комбината и какую продукцию там будут изготавливать? Отвечает Николай Мартынов-15

Когда закончится модернизация Витебского мехового комбината и какую продукцию там будут изготавливать? Отвечает Николай Мартынов-17

Юлия Огнева:
Итак, здесь будет перерабатываться овчина.

Николай Мартынов:
Овчина, пушнина. Будет пошив изделий из овчины и пошив изделий из пушнины.

Юлия Огнева:
На полную производственную мощность когда выйдете?

Николай Мартынов:
Будем стараться в 2019-2020 годы. У нас, в принципе, на полную мощность запланировано выйти на 2024 год. 

Когда закончится модернизация Витебского мехового комбината и какую продукцию там будут изготавливать? Отвечает Николай Мартынов-20

Юлия Огнева:
Когда закончите и введете этот завод, что дальше? Наверняка вы не остановитесь.

Николай Мартынов:
Да. До недавнего я говорил, что это стоп. Но мы уже подписали соглашение, будучи с делегацией в Узбекистане, на строительство нового обувного предприятия. К концу 2019 года это предприятие должны ввести в строй и уже выпускать. Поэтому сейчас занимаемся регистрацией этого предприятия, проектированием с подбором оборудования и финансирования.

В Узбекистане запрет на вывоз сырья, но наше соглашение будет позволять обеспечивать, в частности, этот комбинат сырьем. И мы таким образом, скажем, будем продавать технологию обувного бизнеса нашей, я считаю, братской стране.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Юлия Огнева # Николай Мартынов # Фотофакт

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