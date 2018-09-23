Когда закончится модернизация Витебского мехового комбината и какую продукцию там будут изготавливать? Отвечает Николай Мартынов

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя» Николай Мартынов, генеральный директор СООО «Марко». Тема разговора – настоящее и будущее Витебского мехового комбината.

Юлия Огнева, СТВ:

Николай Васильевич, вот то самое производство. Расскажите, что да как здесь.

Николай Мартынов, генеральный директор СООО «Марко»:

Мы сейчас проходим госприемку. Я думаю, что в октябре мы уже будем техническое испытание делать. Думаю, что к 7 ноября мы будем уже официально открываться. Нужно за эти полтора месяца нам вдохнуть жизнь в эти стены, в это оборудование. Юлия Огнева:

Сколько средств? Николай Мартынов:

В целом где-то 30 миллионов. Я имею в виду строительную часть и оборудование.

Юлия Огнева:

Итак, здесь будет перерабатываться овчина. Николай Мартынов:

Овчина, пушнина. Будет пошив изделий из овчины и пошив изделий из пушнины. Юлия Огнева:

На полную производственную мощность когда выйдете? Николай Мартынов:

Будем стараться в 2019-2020 годы. У нас, в принципе, на полную мощность запланировано выйти на 2024 год.