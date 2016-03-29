Какие инвестиционные проекты сейчас реализуются в Минске?

Новости Беларуси. Рост в экономике, инвестиционный бум и спрос на новые рабочие места... Депутаты Мингорсовета на очередной 16-ой сессии рассмотрели наиболее актуальные для столицы вопросы. Специалисты констатируют, более четверти валового регионального продукта Беларуси создано именно в Минске. В столице сегодня и самый высокий темп экспорта товаров и услуг. На 700 миллиардов долларов он уже обогнал импорт.

В приоритете у депутатов - вопросы, волнующие минчан. Одна из актуальных тем — трудоустройство. В 2016 году в столице на экономически востребованные, новые рабочие места должны принять не менее 20 тысяч 700 минчан. Отрадно, что их уже успели занять 2 тысячи 385 человек.

На днях минчане поделятся своим опытом с коллегами из Санкт-Петербурга.

На программу развития отечественного экспорта в этом году из городского бюджета выделили около 7 миллиардов долларов. На развитие инновационного фонда, а это наиболее эффективный резерв в экономике Минска, - порядка 700 миллиардов белорусских рублей. Как минимум три десятка новых венчурных высокотехнологичных производств планируют открыть в бизнес-инкубаторах. Сегодня гиганты отечественной промышленности поставляют продукцию в 125 стран мира. За последние несколько лет у Минска появилось 19 новых рынков сбыта. А совсем недавно мы начали сотрудничать с Королевством Лесото, что в Южной Африке. В жаркой стране пользуется спросом стройматериалы из белорусского дерева.

Потенциал в столице видят и инвесторы. Калькулятор вкладов в виде иностранного капитала показывает, что проекты с долей импортного капитала с лихвой окупаются.

Николай Ахраменко, начальник управления инвестиций комитета экономики Мингорисполкома:

Мы можем отметить 56 инвестиционных договоров. Более половины приходится на долю иностранных инвесторов.

Китай, Катар, Сербия, Россия... Однако чтобы комфортно было городу и его жителям, архитекторы выносят на общественное обсуждение каждую идею. Лучшие критерии оценки сегодня — надежное партнерство и добрая совесть.

Сегодня в Минске реализуется несколько тысяч инвестиционных проектов. Так, вскоре на проспекте Победителей откроют многофункциональный комплекс с пятизвездочной гостиницей и спортивной инфраструктурой. А ядром площадки аэропорта «Минск-1» станет международный финансовый центр. Это станет своеобразным средоточием лидеров мирового бизнеса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.