Новости экономики за 29.03.2016

Новости Беларуси. Повышению НДС для мобильных операторов — быть. Величина налога на добавленную стоимость, наверняка, отразится и на рядовых потребителях услуг связи.

ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК

Действительно, налог поднимут на пять процентов — до 25%. Ну а ведущие операторы сотовой связи сегодня отреагировали на новость по-разному. Один сообщает, что средний счет абонента станет дороже на 7%. Другой объявил о беспрецедентном решении о снижении некоторых тарифов. Третий говорит о грядущем незначительном росте услуг связи.

С большой долей вероятности повысят цены и интернет-провайдеры. Так что готовимся к новым цифрам баланса на счетах.

АЛЁ, ГАРАЖ!

«Гаражники» не хотят выходить из тени. Сейчас в стране легально работают только около 400 мастеров. В Минске — 26. В начале года для подпольных станций техобслуживания отменили обязательную сертификацию. Но это практически не повлияло на рынок таких услуг. Судя по многочисленным интервью, контролирующие органы понимают, что в гаражах невозможно создать такие же условия, как на обычных СТО. Так что чиновникам еще предстоит большая работа над бумажными барьерами.

Ирина Наркевич, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Не только в мастерские нужно ходить. Есть реклама, поэтому все эти призывы в рекламном поле через какие-то агрегаторов, информационные площадки мы сейчас тоже этим занимаемся. Если ты рекламируешь свою услугу, то будь любезен, покажи, что ты находишься в реестре бытовых услуг.

БАЛКАНСКИЙ ВАРИАНТ

Сербская делегация в Минске ищет выгодные контракты. Министр экономики этой страны уже говорит о ряде новых соглашений. Достигнута договоренность между компаниями-производителями мото- и велотехники.

130 гостей представляют самые значимые ведомства и учреждения Сербии. Эта страна, можно сказать, ключевой партнер Беларуси в балканском регионе. Дружественный контакт регулярно поддерживается встречами высшего уровня.

Желько Сертич, министр экономики Республики Сербия:

Товарооборот между нашими странами сейчас около 100 миллионов долларов. Но у нас есть потенциал, чтобы сделать его больше. Мы заинтересованы в расширении деловой деятельности в Беларуси. И я вижу готовность вашей страны способствовать этому.

НА ДЕЛО

Всемирный банк выделяет нашей стране 10 миллионов долларов на развитие системы управления финансами. Проект, заявленный Беларусью, получил поддержку, так как международная организация видит в нем выгоду для частного сектора и граждан. По оценке руководства Всемирного банка повысятся уровень и качество государственных услуг.

На валютно-фондовой бирже сегодня прошли очередные торги. Курс доллара на этот раз вырос на 143 рубля. Евро подорожал на 154. А вот российский рубль стал дешевле на два пункта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.