Новости Беларуси. БелАЗ планирует выйти со своей техникой на рынок Таиланда. Сразу две таиландские компании заинтересовались белорусскими карьерными самосвалами в ходе первого белорусско-таиландского бизнес-форума, который проходил в Бангкоке.

С одной из них жодинское предприятие подписало протокол о намерениях и планирует совместное участие в тендере на закупку до 38 машин-гигантов. Предварительные договоренности были достигнуты и с еще одной фирмой азиатского государства - потенциальных партнеров пригласили посетить БелАЗ для обсуждения всех вопросов и принятия соответствующих совместных решений.

К слову, больше всего представителей деловых кругов Таиланда заинтересовали самосвалы грузоподъемностью 55, 90 и 110 тонн, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.