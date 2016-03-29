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БелАЗ планирует выйти со своей техникой на рынок Таиланда

29 марта 2016 14:13
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Новости Беларуси. БелАЗ планирует выйти со своей техникой на рынок Таиланда. Сразу две таиландские компании заинтересовались белорусскими карьерными самосвалами в ходе первого белорусско-таиландского бизнес-форума, который проходил в Бангкоке.

С одной из них жодинское предприятие подписало протокол о намерениях и планирует совместное участие в тендере на закупку до 38 машин-гигантов. Предварительные договоренности были достигнуты и с еще одной фирмой азиатского государства - потенциальных партнеров пригласили посетить БелАЗ для обсуждения всех вопросов и принятия соответствующих совместных решений.

К слову, больше всего представителей деловых кругов Таиланда заинтересовали самосвалы грузоподъемностью 55, 90 и 110 тонн, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Экономика # Предприятия Беларуси

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