Как защищены белорусские деньги: «Новые дорогие элементы пока не применяем». Почему?

Сергей Гайко, начальник главного управления наличного денежного обращения Национального банка Республики Беларусь:

Есть такой подход в мировой практике. Но надо понимать, что Беларусь находится в таком эксклюзивном положении: у нас очень мало поддельных банкнот в течение года обнаруживается. Поэтому мы не гонимся за новыми эксклюзивными решениями по защитным элементам, потому что для Беларуси не столь важно вводить что-то новое глобальное, но нам важно, чтобы сама банкнота была защищена глобально.

Да, мы совершенствуем: есть новые разработки и по защитным нитям, и по водяному знаку. Мы их применяем, но глобально какие-то новые такие дорогие элементы пока мы не применяем у себя.