Как защищены белорусские деньги: «Новые дорогие элементы пока не применяем». Почему?

Хлопковая бумага, из которой делают белорусские деньги, минимизирует возможность подделкий, рассказали в программе «Специальный репортаж». Часть защиты на банкнотную бумагу наносится ещё на бумажной фабрике.
Хлопковая бумага, из которой делают белорусские деньги, минимизирует возможность подделкий, рассказали в программе «Специальный репортаж». Часть защиты на банкнотную бумагу наносится ещё на бумажной фабрике.
Хотя эксперты и так говорят: наш рубль – не для фальшивомонетчиков.
Кирилл Павлов, директор Пермской печатной фабрики – филиала АО «Гознак»:
Можете быть спокойны. Современные белорусские банкноты обладают всеми необходимыми степенями защиты. Защищены от практически всех возможных элементов имитации защитных знаков. Абсолютно полностью современный технологичный защитный признак применён на ваших банкнотах.
Лакомые кусочки для рукастых мошенников – доллар, евро и российский рубль. Потому правильным считается изменение дизайна банкнот каждые 5 лет. Обязательно с усилением степени защиты.
Сергей Гайко, начальник главного управления наличного денежного обращения Национального банка Республики Беларусь:
Есть такой подход в мировой практике. Но надо понимать, что Беларусь находится в таком эксклюзивном положении: у нас очень мало поддельных банкнот в течение года обнаруживается. Поэтому мы не гонимся за новыми эксклюзивными решениями по защитным элементам, потому что для Беларуси не столь важно вводить что-то новое глобальное, но нам важно, чтобы сама банкнота была защищена глобально.
Да, мы совершенствуем: есть новые разработки и по защитным нитям, и по водяному знаку. Мы их применяем, но глобально какие-то новые такие дорогие элементы пока мы не применяем у себя.