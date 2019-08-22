Как возводили самую большую в Брестской области школу: работники Жабинковского ПМК о секретах успешного строительства

Новости Беларуси. Приближается 1 сентября, и уже почти готова принять учеников самая большая школа в Брестской области. Строительство такого масштабного объекта заняло примерно 2 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом процессе задействовали больше десятка ПМК со всего региона.

Самый широкий фронт работ доверили специалистам из Жабинки. Совсем скоро их стараниям выставят отметку. В новую школу пойдут 1500 детей. Корреспондент Петр Бутрим оценил готовность. Возведение самой большой в Брестской области школы на финишной прямой. Уже через неделю ее заполнят 1500 учеников. Строительство громадного объекта заняло примерно два года. В процессе задействованы больше десятка ПМК со всего региона. Самый широкий фронт работ доверен Жабинковскому. На плечах десанта из района не только основные работы, но также отделка, сантехника и благоустройство.

Сергей Шпудейко, прораб Жабинковского ПМК-10:

Для ПМК это очень важный и очень сложный объект. На таких объектах растет уровень фирмы. Мы показали, что можем качественно делать. Все просто и справедливо: качественно и вовремя выполнил одну работу – получай заказ на другую. Возможно, более ответственную и прибыльную. На том и строится успех любого ПМК сегодня. Только вот одни почему-то подолгу сидят без заказов, а другие сдают дома и фермы один за другим, выигрывая в конкуренции у куда более крупных строительных организаций. А вместе с тем и прилично зарабатывая.

Андрей Северенюк, главный инженер Жабинковского ПМК-10:

Мы зарплатой не обижаем. Стараемся все, что они заработали, выплатить. Никаких обманов у нас нет. По объемам возведенных квадратных метров Жабинковский ПМК в лидерах уже не первый год. И надо учесть, что примерно половина построенного – за пределами района. Давно нет проблем и с материалами. Оборудование вовремя обновляют. В распоряжении своя пилорама, растворно-бетонные узлы, производство тротуарной плитки и бордюров. И все это позволяет существенно удешевить.

Петр Бутрим, СТВ:

Не только обеспечить себя строительными материалами, но и помочь другим. Здесь каждый месяц производят до 120 кубов железобетонных конструкций. И этого вполне хватает не только десятку соседних ПМК, но и жителям района.

Василий Мазур, заведующий подсобным производством Жабинковского ПМК-10:

В количестве выпуска бетона в частном секторе застройка идет в Жабинке. Это как спутник-город. Очень много бетона идет на сторону. Это тоже живые деньги, которые приносят в кассу нашу. Тем не менее, оставаться на плаву получается далеко не у каждого районного ПМК. Были темные времена с задержкой зарплат и оттоком строителей за границу и у «десятки». Но модернизация и грамотный подход к делу тяжелую ситуацию исправили. Крепко стать на ноги важно и всем остальным.

Владимир Вабищевич, генеральный директор Брестоблсельстроя:

Надо проложить трубу, подкрасить, косметический ремонт. Это, может, и невыгодно для ПМК, но для района строители должны быть. Здесь и производство сельхозназначения, где-то коровник, где-то телятник надо срочно построить.



Сегодня в Брестской области к убыточным можно отнести всего один ПМК – Барановичский. Остальные по большей части загружены работой. Но в других регионах ситуация похуже. В целом по стране счет «работающих с перебоями» идет на десятки. На проблему в этой отрасли не раз обращал внимание Президент. В первую очередь, обращаясь к местным органам власти.